Bloque Gladiolos 5: de maldito a ejemplar

Como si de un cuento de Navidad se tratara, Margarita Alameda, administradora de fincas del bloque 5 de Los Gladiolos, elaboró días atrás un escrito para la publicación de su colegio oficial en el que daba cuenta del espectacular giro experimentado en este bloque donde se reparte las viviendas de 48 familias en doce piso en los últimos casi tres años. En este tiempo se ha registrado tal cambio que ha pasado de ser un bloque maldito, al que las empresas de mantenimiento estaban hartas de acudir por las reiteradas averías, cerraduras forzadas, jeringuillas abandonados en el foso del ascensor..., a convertirse en un referente en la buena convivencia, dejando en el olvido atrás la inseguridad. Hoy Gladiolos 5 es un ejemplo de convivencia. El punto de inflexión fue el pasado Día de Canarias, cuando hasta tuvieron que colgar el cartel de aforo completo, y que ahora se repetirá con una cena de Navidad de los vecinos.

De la mano de Margarita Alameda, quien ha sido la administradora de esta comunidad en los últimos seis años, el visitante se adentra en el bloque al que se accede por la calle Alcalde Mandillo Tejera. En la conversación, Margarita recuerda la situación de morosidad que asfixiaba a los vecinos cuando ella llegó, así como el mal estado de más de una quincena de bajantes y un inmueble no solo carente de mantenimiento sino, lo peor, sin sentimiento de pertenencia de sus residentes. «Había mala convivencia», reconoce.

La vuelta al calcetín experimentada en los dos últimos años la atribuye la administradora de Gladiolos 5 a la implicación de Julián Carvallo González, de 45 años, coincidiendo con su entrada en la presidencia de la comunidad de vecinos. «Se trata de un chico del barrio, que vive con su madre, y que se ha implicado para integrar y sumar a todos», añade Margarita. Ya el propio Julián reconoce que con dos años llegó a su actual domicilio, por lo que ha sido testigo de la evolución del bloque desde que entregaron las casas.

La clave del éxito de Julián ha sido la integración de los vecinos, que estaban hartos de vivir en esta situación de inseguridad. Aburridos, hasta se hartaron de reparar la puerta de entrada y el mantenimiento del edificio era lo menos importante. Pero Julián, quien ya ha cerrado su actividad profesional como militar, fue puerta a puerta pidiendo la implicación de los vecinos. «La comunidad no tenía recursos económicos y poco a poco se ha pagado los materiales y los propios vecinos han puesto la mano de obra», pone como clave la administradora.

Al sumar a los residentes del bloque en el mantenimiento, «a los vecinos les dolía que no se cuidara el trabajo realizado», y poco a poco fue volviendo ese sentido de pertenencia y orgullo, reconstruyendo la relación entre los vecinos. Por hacer, hasta han habilitado ellos mismos una rampa de acceso, con su barandilla, para los mayores, en una comunidad donde priman los pensionistas.

El papel de la vicepresidenta

El presidente de Los Gladiolos 5 también hace partícipe del éxito a su vicepresidenta de la junta, Rosi San Gil, quien fue trabajadora de limpieza en el colegio Bethencourt y Molina, en Barranco Grande, y que ha hecho de su arte con las manualidades de una de las habilidades sociales para fomentar la convivencia, además de embellecer el edificio. Además de flores y muñecos navideños que engalanan la entrada y las zonas comunes, lo más importante es que la mayoría de los vecinos han participado en la elaboración de los adornos que se han desarrollado en uno de los tres locales comunes que ocupan los bajos.

«El vecino del décimo piso cedió su arreglo a la vecina del primero porque es una señora mayor y no pudo hacer la decoración», pone de ejemplo de esa buena compenetración la administradora del inmueble. Otro ejemplo. «El otro día unos residentes me preguntaron si se podía localizar a los familiares de uno de los vecinos porque hacía tiempo que no lo veían y querían saber por su situación familiar». «Ha cambiado la convivencia; unos se preocupan por otros», añade Margarita.

En esos locales que en el pasado eran un monumento al olvido y el abandono, hoy se localiza un salón multiusos, donde se desarrollan las manualidades que imparte Rosi San Gil en el espacio que dejan las bicicletas estáticas que le han regalado y que ha permitido acondicionar una zona como gimnasio para las 48 familias del bloque. «Por cierto, nos hace falta una elíptica. Ponlo, que nosotros la vamos a buscar a donde nos digan», comenta una de la quincena de vecinas que se han dado cita en el local multiusos para acreditar el cambio que ha vivido la comunidad en los dos últimos años. Así, la convivencia es tan buena que mientras unos hacen gimnasia los mayores con menos movilidad bajan al local a acompañar al resto.

Al lado de este local, un segundo que se ha habilitado para que desde la próxima semana comience a impartirse clases de kick boxing para niños y ya trabajan con la vista puesta en el próximo año en la mejora del tercer local que, por el estado que presenta ahora, no sólo es el mayor sino que precisará casi de un milagro para su rehabilitación; pero la experiencia demuestra que el reto no le es imposible a esta comunidad.

«Aquí no querían venir ni a arreglar los ascensores», añade una de las vecinas, hasta el punto que explica que ella que vive en el doce tuvo que hacer la rehabilitación de su vivienda subiendo los materiales por la escalera. «Cualquier empresa que antes no quería venir, ahora ya viene», cuentan con satisfacción. «Julián ha generado ilusión; es el culpable del cambio», aseguran las vecinas de la comunidad, que le atribuyen el mérito de hacer del bloque 5 de Los Gladiolos un edificio prohibido a convertirlo en ejemplar.

Otro gesto de la complicidad en la comunidad. Semanas atrás regalaron un muñeco a una chica de 20 años por su aniversario; en respuesta, la joven preparó una fiesta sorpresa con la complicidad del presidente de la comunidad y la administradora. «Les avisamos que tenían que bajar porque venía el concejal... y al final se encontraron con la fiesta sorpresa de agradecimiento que le hizo la joven», explican. De ahí que en la visita del periódico le hayan tenido que prometer que en esta oportunidad sí es verdad que viene EL DÍA.

Entre las anfitrionas de la visita, Candelaria González, que lleva 25 años viviendo en este bloque y que fue expresidenta de la comunidad. No deja dudas sobre el buen entente cordial en la comunidad. «Vivíamos sin ascensor, porque estaban parados, ni portero ni puertas habían; el foso del ascensor las empresas se negaban a limpiarlo porque estaban llenos de jeringuillas», apostilla Fabiola Ramos, que también estuvo al frente de la comunidad. «Este era el bloque más marcado de Los Gladiolos por la presencia de gente que no era del edificio», cuenta. «Gracias a que lo cogió un hombre», cree Fabiola que fue el mérito en el cambio de actitud.

En una silla del gimnasio, Carmen Rosa Hernández, una de las primeras vecinas de Los Gladiolos 5, mira atrás con orgullo la evolución. «Estuve trabajando 43 años en el Hospital Universitario de Canarias como auxiliar de clínica. Mi hijo me dice que me vaya con él... ¿pero dónde voy a estar yo mejor que aquí?», cuenta con orgullo.

La asistenta de la limpieza del edificio, Elia Isabel Álvarez, de la empresa La Abrillantadora, avala el cambio que se vive en el bloque. Carmen Rosa interviene. «Además aquí tenemos de todo, hay seguridad y tengo el cementerio cerca», comenta con humor. Y brinda su sabiduría: «Primero hay que educar a los padres y luego a los hijos». Irrumpe en la sala multiusos Freddy para saludar a Carmen Rosa. «Llevo ocho años aquí y lo que vivo aquí es precioso».

Rosi no se da por vencida y ya se las ingenia para culminar la integración de algún vecino, mientras Julián agradece la complicidad de la administradora, que controla el gasto y que ya ha tramitado la inclusión del bloque en los ARRU. «Fue difícil, pero no imposible unir lo que estaba desmoronado», dice el presidente de Gladiolos 5.