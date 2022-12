Santa Cruz obligará a todos los conductores de patinetes a llevar casco y creará carriles "diferenciados"

En Santa Cruz de Tenerife, todos los conductores de patinetes eléctricos, "sea cual sea su edad y el lugar en el que se encuentren", estarán obligados a llevar casco para poder circular por el municipio. Y si no lo usan, serán multados. Así lo recogerá la nueva Ordenanza de Movilidad de la capital, según lo anuncia a EL DÍA la concejala de Seguridad, Evelyn Alonso, de Cs, quien indica que la previsión es que la normativa municipal esté aprobada de manera definitiva en mayo de 2023. Asimismo, informa de que se crearán carriles "diferenciados" para mejorar la seguridad de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), como existen en otras ciudades del país, "para lo que se estudia la eliminación de plazas de aparcamiento".

Con respecto al casco, la edil señala que, en vías urbanas, la Dirección General de Tráfico (DGT) solo establece la obligatoriedad de su uso para los menores de 16 años y para "los grupos". Con la reforma de la Ley de Tráfico, en vigor desde el 21 de marzo, el usuario del patinete eléctrico está obligado a utilizar casco de protección, pero aún no se sabe ni dónde ni en qué casos concretos. Dicha norma estatal indica que se usará "en los términos que reglamentariamente se determine". Por lo tanto, falta que la DGT apruebe el reglamento de usuarios vulnerables, todavía en proceso de elaboración.

Ante esta situación, apunta Evelyn Alonso, el Ayuntamiento de Santa Cruz introducirá en su nueva ordenanza la obligatoriedad para todos los casos y todas las edades, "sin posibilidad alguna de que alguien pueda circular con patinete en el municipio chicharrero sin protección". "Con este vehículo, el ciudadano que lo conduce se encuentra totalmente vulnerable, sin protección alguna contra cualquier elemento con el que pueda chocar o ante cualquier tipo de caída. Debemos tener en cuenta de que circulan por la calzada, junto a los coches, camiones o guaguas", manifiesta.

El fallecimiento del menor, de 15 años, que chocó el pasado domingo, 11 de diciembre, contra un turismo en el barrio de Santa María del Mar cuando iba en patinete, ha intensificado la polémica sobre la normativa que regula estos VMP. Se trata de la primera víctima mortal por el uso de este vehículo en la capital tinerfeña, cuyo caso se suma, desgraciadamente, a otros que se ha producido en Canarias y en la península. La edil de Seguridad y Movilidad ha indicado que lamenta el fallecimiento de este joven, el cual "iba por la calzada, que es donde la DGT permite su uso". En este sentido, Alonso aprovecha para instar a la Dirección General de Tráfico a introducir la obligatoriedad de formación sobre las normas básicas de circulación para todo aquel que utilice los VMP.

"Es totalmente incongruente que no se exija formación en serguridad vial a los conductores de los patinentes.Y esto es algo que debe exigirlo la DGT. No puede ser que un menor que no conozca las señales de tráfico pueda circular con un patinente por la calzada, no tiene sentido. Desde las competencias que tenemos los ayuntamientos, lo que estamos haciendo nosotros es que la Policía Local dé unas nociones básicas de las normas de circulación en sus charlas por los institutos", comenta Evelyn Alonso. Para la edil, la regulación a nivel estatal con respecto a los VMP "ha ido por detrás de su uso, creando vacíos legales y problemas que deben resolverse ya".

Por otro lado, la concejala de Movilidad señala que el próximo año se comenzarán a crear en Santa Cruz de Tenerife los primeros carriles "diferenciados" para mejorar la seguridad en el uso de patinetes y restos de VMP, como ocurre en otras ciudades del país, como Zaragoza o Barcelona. Estos carriles se diferenciarán en la calzada y separarán a los VMP de los turismos, camiones y guaguas, mediante la pintura de líneas en el suelo o mediante pilonas u otros elementos. En zonas de plataforma única, también se separarán de los peatones. En este sentido, el Consistorio está estudiando la posibilidad de eliminar plazas de aparcamiento, para así poder ganar espacio. Evelyn Alonso recuerda que el Ayuntamiento también está trabajando en la creación de una red ciclable en todo el municipio.

Por último, la edil apunta que la Corporación local volverá a poner en marcha la campaña denominada las 7 Reglas, para que los ciudadanos recuerden las normas básicas establecidas por la DGT para utilizar los VMP. Éstas son: solo una persona por patinete; prohibido circular por aceras y zonas peatonales; aparcar sin obstaculizar a personas y vehículos; uso del casco, obligatorio para menores de 16 años; no usar ni móviles ni auriculares; sin alcohol ni drogas; de noche siempre con prendas reflectantes; y velocidad máxima de 25 kilómetros por hora.