Tarife: «No permitiremos que Bermúdez diga qué debe votar el PP en el Cabildo»

El portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Carlos Tarife, reconoce que su formación en el Cabildo negocia la inclusión de enmiendas que permitan un acuerdo con el PSOE y Ciudadanos para sacar adelante los puestos insulares de 2023 después de que Podemos Canarias anunciara su rechazo a respaldar la previsión económica de los que han sido sus socios desde que comenzó el mandato, hace tres año.

«Nos ha sorprendido las declaraciones del alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, cuando asegura que nadie del PP puede aprobar este presupuesto insular y más nos llama la atención que no desvincule la aprobación de las Cuentas insulares a posibilidades de tener problemas con el pacto en Santa Cruz».

«El PP no es muleta de nadie; firmó una moción para firmar al socialismo de Santa Cruz y el PP va a seguir gestionando la ciudad pase lo que pase y si Bermúdez quiere disolver este pacto y hacer pasar al PP a la oposición, que lo haga, pero que no esté con anuncios vagos; aquí no estamos para estar generando inestabilidad en los medios de comunicación. Tenemos una semana con un montón de obras y expedientes que sacar adelante y Santa Cruz no merece anuncios como los de Bermúdez, generando inestabilidad; además, estos asuntos hay que hablarlos en las mesas de negociación de los partidos y no en medios de comunicación». Y continúa Tarife: «El PP está preparado para seguir gestionando la desde el 28M ciudad como nos piden todos los días los chicharreros en la calle».

El portavoz popular manifiesta que «lo que no puede ser es que CC nos venda su utilidad en Madrid y que les moleste que el PP pueda ser útil para dar estabilidad que no ha generado el Partido Popular». De esta forma, Carlos Tarife se refiere a lo que denomina como una «pataleta de Podemos» –socio del PSOE en el Gobierno insular– que después de apoyar los últimos tres presupuestos junto a PSOE y Ciudadanos –coincidiendo con el socialista Pedro Martínez al frente de la Corporación tinerfeña–, a 170 días de las próximas elecciones anuncia que no aprobará la propuesta económica de sus socios y presentará una enmienda a la totalidad».

Ante esta situación, se plantean dos escenarios, advierte Tarife: uno, dejar al Cabildo de Tenerife sin presupuesto durante todo el año 2023, «lo que no sería una buena noticia» para la Isla, a pesar de que «eso es lo que le gustaría a la socialista Patricia Hernández que ocurriera en Santa Cruz de Tenerife, cuando defiende que cuanto peor le vaya al ayuntamiento cree que mejor le va a ir a ella». «Me sorprende que Bermúdez, que ha criticado esa postura de la portavoz del PSOE en la capital, se sume a esa filosofía, porque parecería que prefiere que no haya un presupuesto en el Cabildo. Después de las próximas elecciones, en las que el PP pretende con Lope Afonso a la cabeza ser la primera fuerza política y presidir la Corporación, preferimos que haya presupuesto, para partir aunque sea de uno, aunque hubiera que modificarlo desde junio».

Tarife admite que los presupuestos insulares están en fase de negociación y de enmiendas, «donde se tiene que demostrar la mano tendida de Pedro Martín; se acabó el ordeno y mando que ha aplicado durante este mandato. Ahora se tendrá que retratar con las enmiendas que ha presentado el Partido Popular, de las que muchas tienen que ver con asuntos importantes de Santa Cruz». Añade que su grupo municipal hizo llegar esas enmiendas a sus representantes en la Corporación insulares. «Estamos en un escenario de negociación que puede acabar con un acuerdo o con un desacuerdo; dependerá de la voluntad negociadora de ambas partes».

El líder de los populares asegura que su formación no va a permitir que el alcalde de Santa Cruz diga al PP qué tiene que votar o negociar. «Al PP de Santa Cruz CC no se nos pidió opinión sobre el apoyo presupuestario que dio Ana Oramas al peor Gobierno que ha tenido la democracia en España. Reto a Bermúdez a que me dé una sola partida económica destinada a Santa Cruz y financiada por el Estado para 2023; no hay ninguna. La única obra que se está haciendo en la capital, financiada por el Estado, es la depuradora, que se remonta a 2017, a la etapa del Gobierno de Rajoy».

Sobre la posible lectura que se pueda hacer en el pacto municipal del apoyo al Presupuesto insular, si culmina la negociación, Tarife confía en que Bermúdez no sea tajante, asegurando que el deseo del PP no es generar inestabilidad en la vida política. «Firmamos una moción de censura no solo para hacer alcalde a Bermúdez, sino para echar a los socialistas y acabar con la inestabilidad que sembraron. Desde el PP chicharrero, su portavoz descarta una posible inestabilidad porque sus compañeros en el Cabildo aprueben las Cuentas insulares si finalmente PSOE y Ciudadanos admiten las enmiendas que se negocian para beneficiar la inversión en la capital durante el próximo ejercicio.

«A 170 días, el PP no va a generar inestabilidad en Santa Cruz; otra cosa es que Bermúdez se quiera sumar a las tesis de Podemos. Los vecinos de Santa Cruz no quieren de su ayuntamiento ruido, sino gestión, y el PP está comprometido ahí», afirma Tarife.