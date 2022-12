Los vecinos piden reubicar la parada de guaguas de Miramar por seguridad

Vecinos del barrio de Miramar, en el distrito de Ofra de la capital tinerfeña, plantean reorganizar la parada de guaguas y los aparcamientos que se localizan en la carretera antes de llegar a la rotonda de la Casa Cuna, en dirección subida, en aras de ganar seguridad en el tráfico rodado.

Roque de la Guardia, párroco de la iglesia del barrio, entre otros residentes, hace suya la propuesta de intercambiar la zona que se reserva para el estacionamiento de vehículos con el área donde transita el transporte público de Titsa par recoger y dejar su pasaje.

La iniciativa defiende que intercambiando estos emplazamientos se garantizaría el mismo número de plazas para aparcar, sin que vaya en detrimento de los automovilistas, y en particular se ganaría seguridad tanto para los conductores que transitan por esta vía en dirección a la parte alta del barrio de Ofra. «No son pocos los accidentes que se registran en la zona por la falta de visibilidad a la hora de incorporarse los vehículos a la carretera», explica Roque de la Guardia, que insiste en la notable mejora que supondría intercambiar ambos emplazamientos.

Residentes de Miramar recuerdan la necesidad de tomar medidas para garantizar la seguridad en una carretera tan frecuentada como esta vía por la que transitan a diario miles de vehículos, pues es el nexo de unión más frecuentado con la avenida de Los Príncipes. También hacen responsables a los conductores de la necesidad de ser responsables y no acudir a la ya habitual doble fila. «Muchas veces ya no es que se coloquen mal estacionados junto a los aparcamientos, sino que dejan ahí el vehículo, se marchan y como si no hubiera un mañana», añaden los vecinos de la zona, que reiteran que intercambiar los aparcamientos con la parada de guagua daría mayor seguridad vial en la zona.