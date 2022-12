La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife incorpora a 30 nuevos agentes después de tres años de proceso selectivo

Santa Cruz de Tenerife cuenta con 30 nuevos policías locales, de los que 24 son hombres y 6 son mujeres. Tras un largo proceso selectivo, que se prolongó durante más de tres años, los nuevos efectivos tomaron posesión de su plaza como funcionarios este viernes, 3 de diciembre, en un acto celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento chicharrero, acompañados de familiares y amigos. Con esta incorporación, la plantilla de la capital se sitúa en 332 agentes, por lo que aún existe un déficit de más de un centenar de efectivos, según lo confirmó la edil de Seguridad y Movilidad, Evelyn Alonso, de Cs. Ésta aseguró que el Consistorio seguirá convocando "todas las plazas que el Estado permita", con el fin de cubrir las necesidades del municipio.

La edil recordó que ya están en marcha las oposiciones de otras 37 plazas para la Policía Local de Santa Cruz, para las que se han presentado cerca de 800 aspirantes y cuya primera prueba tendrá lugar a principios de 2023. Eso sí, informó Alonso, para reducir los plazos de los procesos selectivos "y lograr que los nuevos agentes se incorporen lo antes posible tras el proceso de formación", el Ayuntamiento de la capital ha decidido eliminar el examen teórico "de desarrollo", sustituyéndolo por uno "tipo test". "Esto permitirá que las pruebas se corrijan más rápido y que el proceso selectivo no se alargue demasiado", añadió.

Asimismo, anunció que tanto su área, como la de Recursos Humanos, que dirige la concejal nacionalista Purificación Dávila, están preparando una nueva convocatoria de plazas para el próximo año. En principio, aclaró Alonso, ésta será solo de una decena, aproximadamente, pues es lo único que "nos permite el Estado". Precisamente, el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, ha solicitado en varias ocasiones al Ministerio de Hacienda que elimine la tasa de reposición de personal, "con el fin de que el Ayuntamiento de Santa Cruz pueda contratar a más policías locales y dar cobertura a los servicios esenciales".

El regidor chicharrero celebró este viernes la incorporación de estos 30 nuevos agentes de la Policía Local chicharrera, a los que felicitó por "haber superado unas pruebas muy duras" y por haber tenido paciencia ante "un proceso selectivo que se ha alargado demasiado en el tiempo, debido a la pandemia del Covid y a las restricciones sanitarias". Recordó que participaron en esta convocatoria, que se inició a mediados de 2019 y que era de 38 plazas, un total de 471 aspirantes, pero, finalmente, solo aprobaron 30, los que ya son, desde este viernes, policías locales de Santa Cruz de Tenerife. Éstos, además de superar las pruebas correspondientes, tuvieron que realizar un periodo formativo obligatorio y prácticas.

"Muy feliz"

"Éste es un día muy feliz para mí y para mi familia, pues ya soy Policía Local de Santa Cruz. Me siento aliviada y muy contenta. Llevo muchos años luchando por esta plaza, unos siete años. Tenía claro que quería ser policía y ahora, con 42 años, lo he conseguido", manifestó Yesenia Mendoza. En el mismo sentido se manifestó Merichel Samarín, otra de las nuevas agentes en la capital, que informó de que llevaba cinco años opositando. "Ser policía significa para mí servir al ciudadano y ayudarle, por eso me gusta tanto esta profesión", añadió.

Ilya Jerez, otro de los nuevos policías, admitió que tiene dos carreras universitarias pero, agregó, "ninguna de esas profesiones me hace feliz". "Quería ser policía local y aquí estoy. No ha sido fácil, pero el camino y la espera ha valido la pena. Era mi pasión, porque me gusta ayudar a la gente", aseveró.

Esta nueva promoción de agentes inició su periplo opositor en septiembre de 2019 con la realización de las primeras pruebas físicas. A continuación, superó un curso, que tuvo una duración de seis meses, bajo el amparo de la Academia Canaria de Seguridad. Dicha formación abordó los contenidos necesarios, teóricos y prácticos, para los policías. Una vez que aprobaron la formación obligatoria, realizaron un periodo de prácticas, cuantificadas en 1.200 horas, pero ya en el cuerpo policial santacrucero, antes de ser nombrados formalmente como funcionarios de carrera.

Respecto a los datos de esta nueva promoción, el área de Seguridad y Movilidad destaca que la media de edad del grupo está en los 33 años. El 50% cuenta con estudios superiores, entre los que se encuentran ingenierías técnicas, derecho, pedagogía, geografía, tecnologías marinas, aeronáuticas y actividades físicas y del deporte. El Ayuntamiento recuerda que en estos procesos selectivos ya no existe limitación de edad para participar y se exige, como mínimo, estar en posesión del título de Bachiller.

Evelyn Alonso ya no tendrá escoltas

A partir de este lunes, la concejala de Seguridad y Movilidad en Santa Cruz, Evelyn Alonso (Cs), ya no tendrá escolta. Al igual que en su momento un informe policial determinó la necesidad de que Alonso contase con protección, debido a las «amenazas e insultos» que recibía, ahora también es un informe de la Policía Local el que establece que ya no existe ningún riesgo para la edil. Por lo tanto, el servicio de protección solo se prestará al alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), con 3 escoltas para los diferentes turnos. Los de Alonso se incorporarán a los grupos operativos. Tras la moción de censura con la que Bermúdez, con el apoyo de Alonso y de los ediles del PP, desalojó a la socialista Patricia Hernández de la Alcaldía, la concejala de Cs denunció que estaba recibiendo amenazas de muerte. Un informe confirmó la necesidad de protección policial. En varias ocasiones, Alonso ha manifestado que para nadie es cómodo tener escolta.