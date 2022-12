El Belén herreño de HiperDino

Los incondicionales de El Hierro reconocerán en el Belén Solidario que se expone hasta el próximo 8 de enero en la tienda HiperDino de Tomé Cano dos señas de identidad que contextualizan el lugar en el que se inspiró el artesano Fernando Benítez (Moya, Gran Canaria, 1967) para recrear este nacimiento: la Ermita de la Virgen de los Reyes, en La Dehesa, y la Iglesia de La Concepción, en Valverde, puntos de encuentro para los habituales de la bajada de la Patrona de la Isla del Meridiano.

Son algunos de los guiños que recrea el artista de Moya, entre caseríos típicos elaborados de piedras con balcones o joyas que evidencian su magisterio, como los bailarines de La Dehesa, ataviados con su indumentaria real, con gorros elaborados con plumas de pardelas y papelillo de colores que ponen en realce los tambores, pitos, chácaras... que evidencian la paciencia y el arte del creador de las doscientas figuras que facilitan este viaje al siglo XIX.

Fernando Benítez no oculta su agradecimiento por la relación que ha mantenido con la cadena HiperDino desde hace ya treinta años, tantos como nacimientos ha realizado para sus tiendas tanto de Las Palmas de Gran Canaria como en otros puntos de la geografía insular. En esta oportunidad, este Belén herreño made in Fernando Benítez se expone en la tienda HiperDino de Tomé Cano, con un concepto perimetral, lo que facilita a vecinos y visitante un recorrido de veintitrés metros para no perder detalle de la recreación.

Junto a los enclaves que trasladan al público a la Isla del Meridiano, oficios y vestimentas que reivindican la tradición en una arquitectura salpicada por la canariedad, como presume su autor. Entre los dos centenares de figuras, Fernando Benítez realza aquellas que incorporan movimiento y permiten realzar si cabe el realismo, como el carpintero o el zapatero, o el misterio del Nacimiento en sí, con el farol de San José o la Virgen María meciendo al Niño Jesús. Este artista advierte también del protagonismo de la arquitectura, de las viviendas, las cuevas, la vegetación... Y plantea una reflexión. «En otros Belenes se plantean estampas tradicionales, como la visita de los Reyes Magos y los Pastores rumbo a la cueva; el Nacimiento de Tomé Cano llama la atención por escenas del día a día de la vida en Canarias, como los Bailarines de La Dehesa».

De los treinta años de colaboración de Fernando Benítez con sus Belenes para la cadena HiperDino, el artesano grancanario recuerda que en la última década también ha estado presente en particular en Tenerife, siempre bajo la premisa de nacimientos que reivindican el sabor y la apuesta por la tierra canaria y sus tradiciones.

Cuando este año culmine el montaje de la docena de nacimientos que acuña Fernando Benítez por todo el Archipiélago, dos de ellos llevan su sello: uno, se puede visitar a la entrada del Ayuntamiento de Santa Cruz, el segundo, en la tienda de la cadena HiperDino en Tomé Cano.

Sello de la casa, la cadena reivindica el carácter solidario de este Nacimiento, por lo que la Fundación DinoSol, nacida en marzo de 2017, habilitó una urna para que cuantas personas lo deseen puedan depositar su donativo que este año se entregará a la Asociación de Familiares y Cuidadores de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Tenerife (Afate), en apoyo a la labor que prestan para mejorar la calidad al enfermo y a sus familias, además de llevar a cabo iniciativas de concienciación en la sociedad.

Días atrás, la concejala del Instituto Municipal de Atención Social del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Rosario González, y la presidenta de la Fundación DinoSol, Davinia Domínguez, protagonizaron el acto de presentación del Belén herreño que por obra y arte del artesano Fernando Benítez se ha instalado a la entrada de la tienda HiperDino, en Tomé Cano, en la capital tinerfeña.

Junto a la instalación de este Nacimiento que pone en valor el sentido de la Navidad, la Fundación DinoSol recuerda su objetivo de favorecer el bienestar individual, colectivo y familiar entre sus señas de identidad, así como la mejora de la calidad de vida y la capacitación profesional de todos los trabajadores y colaboradores que forman parte de HiperDino.

En hoja de servicio de la Fundación DinoSol, destaca su apoyo el desarrollo social y cultural de la sociedad canaria y participa activamente en actividades solidarias, como lo acredita desde su nacimiento en 2017 sus 264 colaboraciones con asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro de Canarias, además de la prestación de ayuda a 756 personas que trabajan en la cadena HiperDino.

También ha puesto en marcha y desarrollado ocho programas sociales; 29 proyectos propios como el Programa de Ayuda de las Familias Canarias y Alimentos conVida; tres productos solidarios como Calcetines Solidarios y 13 campañas corporativas, además de cinco formaciones en valores, con un taller sobre violencia de género y, otro, sobre la importancia de comunicar en igualdad, para empleados.

La Fundación DinoSol también ha otorgado diez ayudas a la excelencia a hijos de trabajadores de HiperDino, en su apuesta por la educación y promoción del talento. A esto se suma el compromiso social, desde el voluntariado, con la participación de más de 350 personas que se han implicado en 69 actividades solidarias y 17 actividades de voluntariado.