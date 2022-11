Comienza la Navidad en Santa Cruz de Tenerife

La Navidad ha llegado a Santa Cruz de Tenerife. El acto oficial de encendido de la iluminación navideña, celebrado ayer en la plaza del Príncipe ante ciento de personas, dio el pistoletazo de salida a la programación de actividades que ha preparado el Ayuntamiento chicharrero para que «los ciudadanos disfruten» de las primeras Navidades sin restricciones desde hace casi tres años, cuando irrumpió la pandemia del Covid.

Así, entre el agradable olor de las castañas, y a pesar de los problemas de sonido que llevaron a la cantante Nia Correia a interrumpir su espectáculo durante unos segundos, la capital tinerfeña dio la bienvenida, con fuertes aplausos, numerosas sonrisas y un baile de luces, a la Navidad.

Anoche se encendieron los elementos decorativos del centro de Santa Cruz y de numerosas calles del resto de distritos del municipio, aunque la totalidad del alumbrado navideño estará listo en estos días. Eso sí, como medida de ahorro energético, en estas Navidades, las luces se apagarán a las 2:00 horas, en lugar de a las 7:00.

El Consistorio capitalino ha gastado en la iluminación de estas fiestas navideñas, la cual se mantendrá hasta el próximo 6 de enero, 780.000 euros, «la mayor inversión que se ha realizado en elementos decorativos en los últimos años», con un incremento del 35% en el presupuesto con respecto al destinado en 2021.

52.000 metros de guirnaldas

En concreto, y según informó ayer el alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, antes de apretar el interruptor del encendido, se han instalado a lo largo de todo el municipio casi 52.000 metros de guirnaldas, 1.228 motivos y arcos luminosos, y 59 elementos de suelo. Asimismo, se ha colocado un gigantesco árbol navideño, de 18 metros, en la plaza del Príncipe, y túneles de colores en la plaza de Weyler, que ya anoche fueron inmortalizados en miles de fotografías.

Entre las novedades de este año también se encuentra la instalación de un gran cartel deseando «Feliz Navidad» a todos aquellos ciudadanos que accedan a la capital chicharrera por el puente de la Piscina Municipal.

Para llenar de luz la Navidad de Santa Cruz de Tenerife, el Ayuntamiento convirtió anoche el templete de la plaza del Príncipe en una «caja mágica», con la que, a través de imágenes, la ilusión de estas fiestas invadió a todos los presentes, sobre todo a los más pequeños. El espectáculo comenzó con la interpretación del villancico Somewhere in my memory, de John Williams, a cargo del Coro de Voces Blancas del Organismo Autónomo de Cultura, formado por un total de 45 componentes.

Esta actuación dio paso a un cuento navideño, Las estrellas bajan a Santa Cruz, protagonizado por un padre y su hija, y puesto en escena por Timaginas Teatro y el Ballet de Loli Pérez. Cuando el reloj marcaba las siete de la tarde, el alcalde de la capital tinerfeña, acompañado por varios niños y por la cantante canaria Nia, ganadora en el año 2020 del televisivo programa Operación Triunfo, apretó el interruptor y la Navidad de Santa Cruz de Tenerife se encendió. Estrellas de varios colores y diferentes elementos decorativos iluminaron los rostros de todas las personas que no quisieron perderse este tradicional acto en la plaza del Príncipe.

Nia para su actuación

La magia solo se vio interrumpida cuando Nia tuvo que parar su actuación y pedir al equipo de sonido que resolviera los problemas que estaba teniendo. «Pues sí que empezamos bien la Navidad», bromeó. Pero el disgusto solo duró unos segundos y la cantante logró que el espectáculo continuara y que la plaza del Príncipe bailara sus canciones.

El regidor chicharrero, que estuvo acompañado durante el acto por los concejales de Servicios Públicos, Fiestas, Seguridad y Cultura, Carlos Tarife (PP), Alfonso Cabello (CC), Evelyn Alonso (Cs) y Gladis de León (CC), destacó que estas Navidades «serán las primeras en las que podamos compartir la alegría y la celebración, sin las restricciones de una triste pandemia, que parece que ya es historia». Por ello, añadió, Santa Cruz de Tenerife afronta estas fiestas «con la ilusión de la recuperación del pulso y la alegría en los hogares, en las calles y en todos los rincones de la capital».

Resaltó que con el encendido de la Navidad arranca el programa de actividades que «hemos preparado para que esta celebración sea completa», el cual incluye más de 60 actos en las calles del municipio. Manifestó que «ésta vez» sí habrá Fiesta de Fin de Año en la plaza de La Candelaria, recibimiento de los Reyes Magos en el Estadio Heliodoro Rodríguez López y cabalgata, entre «otros numerosos actos que se llevarán a cabo en los cinco distritos».

«Gracias a la programación prevista para estas Navidades y a la iluminación dispuesta en nuestras avenidas, calles y plazas, Santa Cruz de Tenerife volverá a ser, un año más, el Corazón de la Navidad», declaró.