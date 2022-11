Los sueños de las personas sin hogar del albergue de Santa Cruz de Tenerife

Tener una furgoneta camperizada y recorrer el mundo; encontrar el amor; tener una "vida de cuento" y viajar; comprar un coche; conseguir un trabajo; estudiar y "sentirme realizado"; tener un casa "en la que poder cuidar de mi madre". Son algunos de los sueños de las personas sin hogar que han participado en la exposición fotográfica que recorrerá diferentes espacios públicos de Santa Cruz de Tenerife para dar visibilidad a este colectivo. Con esta exposición, inaugurada este martes, 22 de noviembre, en la Rambla de Las Tinajas, por parte del alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), comienza el programa de actividades que ha organizado el Ayuntamiento para conmemorar el Día Internacional del Sinhogarismo.

Durante el acto, en el que también estuvieron presentes la edil de Acción Social, Rosario González (CC), y profesionales del Centro Municipal de Acogida (conocido como albergue), varias personas sin hogar, usuarias de los servicios sociales de la capital tinerfeña, leyeron un manifiesto en el que solicitaron a la sociedad que "no cruce la calle cuando nos vean en las aceras" y en el que pidieron a las administraciones más apoyo "con el objetivo de poder recuperar nuestras vidas". Estos ciudadanos también contaron sus historias para que la población "cambie la mirada" y para que "se ponga fin a la estigmatización social".

Recorrer el mundo "sin preocupaciones" en una furgoneta camperizada es el sueño de Fernando Cabeza, un joven de 30 años que sabe lo que es dormir en la calle. "Llegar a esta situación es algo que no le deseo a nadie. Yo dormía con un ojo abierto y otro cerrado para que no me mearan encima, para que no me dieran patadas o me arrojaran cosas". Fernando llegó a Tenerife con su madre hace cuatro años, pero, cuenta este joven, "nos distanciamos por problemas familiares y me tuve que ir a la calle". Ahora se encuentra en el Centro Municipal de Acogida y solo tiene palabras de agradecimiento para todas los profesionales que trabajan en él. "Me han ayudado muchísimo y estoy bien, pero quiero salir de allí y tener mi propio piso. Me gustaría encontrar un trabajo y poder algún día comprame una furgoneta con la que recorrer el mundo, sin ningún tipo de preocupación", relata Fernando.

Marta Marín, de 39 años, llegó a Tenerife desde Palma de Mallorca hace 30 años. Cuenta que perdió su piso porque ya no podía pagarlo y que se vio obligada a dormir en la calle. "Durante todo el periodo de confinamiento por la pandemia del Covid estuve durmiendo debajo de un puente en Santa Cruz. Fue una auténtica pesadilla. Tenía que bañarme con garrafas de agua fría en pleno invierno y aguantar el frío y la lluvia. La gente me miraba mal, me sentía muy triste, como si no valiese nada para nadie". Ahora Marta se encuentra en un piso del Centro Municipal de Acogida para mujeres, "dentro del programa denominado Plan de Ahorro, al que destino parte de la ayuda que estoy cobrando, para algún día poder alquilar mi propia casa". Y ése es su sueño, poder tener su propio hogar y marcharse del albergue.

Beatriz Sánchez, de 77 años, nacida en Cuba, tiene el mismo sueño, conseguir "un techo propio". "Me siento muy bien en el Centro Municipal de Acogida, porque todos me tratan muy bien y todos los trabajadores son maravillosos y muy profesionales. Pero necesito tener mi propio espacio, mi intimidad, y esto me da fuerzas para seguir adelante, a pesar de que soy una persona enferma". Beatriz cuenta que cuando su marido murió se quedó cobrando "una pensión de 150 euros, por lo que tuve que dejar el piso en el que vivía". Encontró refugio en el albergue de Santa Cruz hace dos años y ahora ha logrado que le paguen una pensión no contributiva. "Miro el futuro con esperanza. Ya tengo alguito para poder sostenerme, para poder vivir tranquilita; ahora solo me falta mi casa".

El sueño de Juan Yorgeni, de 55 años, es encontrar un "compañero o compañera de vida, con quien tener conversaciones banales y llevar una vida sencilla". Le gustaría también poder "ayudar a personas que lo necesitan". Manifiesta que su vida "dio un giro drástico al ser diagnosticado con una enfermedad". Tras vivir durante prácticamente toda su vida en el Sur de la Isla, ahora duerme en le albergue de Santa Cruz. "He sentido como la sociedad me ha dado la espalda, pero gracias al Centro de Acogida de Santa Cruz logré recuperar la confianza". Jesús, otro de los usuarios del albergue que ha participado en la exposición fotográfica, también sueña con enamorarse. Asimismo, le gustaría comprarse un coche, estudiar, practicar senderismo en Taganana y bañarse en sus playas.

Ángeles, de 32 años, quiere tener una "vida de cuento" y viajar por todo el mundo. José Luis, de 60 años, señala que la vida le ha dado una lección y se ha visto viviendo en la calle. "Pero todavía creo en la formación y la considero muy importante para conseguir mi sueño, que es encontrar un trabajo y poder sentirme realizado", agrega. Francisca Maribel, de 61 años, reconoce que ha tenido "muchos tropiezos" pero ahora solo piensa, según apunta, en poder tener una casa y cuidar de su madre, que se encuentran en un centro de mayores. Fabián, de 46 años, indica que si situación actual "no ha sido una elección". "Tengo muchos planes para salir adelante. Me gustaría tener pronto una casa, trabajo y un coche. En definitiva, recuperar una vida normalizada, como la que tuve un día", agrega

El alcalde Santa Cruz informó de que esta exposición fotográfica, "llena de historias y de protagonistas", recorrerá hasta final de año varios espacios públicos de Santa Cruz, como el Intercambiador de Guaguas o la Biblioteca de Añaza. Recordó que la mayoría de actividades organizadas por el Ayuntamiento y por el Centro Municipal de Acogida para conmemorar el Día Mundial del Sinhogarismo (25 de noviembre) se desarrollarán esta semana. "El objetivo de estas acciones es dar visibilidad al colectivo, romper el estigma social y concienciar a la población de que nuestras vidas pueden cambiar de la noche a la mañana, en un instante; podemos pasar de tenerlo todo a no tener nada, por lo que es una circunstancia sobrevenida que le puede ocurrrir a cualquiera", declaró José Manuel Bermúdez.

La edil de Acción Social señaló que el programa de actividades también incluye la celebración este miércoles, 23 de noviembre, en Caja Siete, de unas jornadas técnicas y divulgativas sobre el sinhogarismo. El jueves y el viernes, 24 y 25, tendrá lugar, en el Centro Municipal de Acogida, la Feria de Potencialidades, entre las 10:00 y las 18:00, que contará con las actuaciones, entre otros artistas, de Besay Pérez, solista de Los Sabandeños; David Amador, vocalista del grupo Ni 1 Pelo de Tonto, y el cuarteto de humor Abubukaka.

Para el sábado y el domingo, días 26 y 27, respectivamente, están previstas actividades lúdicas y deportivas, tales como parchís, ping-pong, bochas y la proyección de películas en horario de tarde.