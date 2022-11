Tíncer quiere vivir como en el centro

En la plaza de la iglesia de Tíncer acude a la cita Julia Afonso, quien fuera la última presidenta de la asociación de vecinos del barrio que cerró sus puertas hace un año. Desde entonces, el movimiento de participación ciudadana queda en manos de los mayores, que han asumido el mantenimiento y la programación de actividades en este núcleo. Julia lamenta que el ayuntamiento haya quitado los bancos que antes se encontraban junto a las paredes de la fachada principal de las instalaciones, así como las papeleras, que permitían a los jóvenes resguardarse de las inclemencias meteorológicas.

La expresidenta de la asociación cuenta que quitaron los bancos porque responsabilizaron a los jóvenes que frecuentaban la zona de las pintadas y de la suciedad en el lugar, si bien rompe una lanza por su comportamiento que atribuye a otros visitantes.

El concejal del Suroeste, Javier Rivero, hace otra lectura bien distinta de la situación. Recuerda que la directiva que lideró la propia Julia Afonso fue la que entregó las llaves del local donde tenía su sede la asociación de vecinos de Tíncer, para agradecer la implicación de los mayores –colectivo al que también está vinculada la expresidenta como integrante del colectivo– la que ha mantenido viva no solo la oferta de actividades sino también ha realizado una importante intervención, con la colaboración del ayuntamiento, como la mejora de los cuartos de baños. En general, gracias a los mayores no sólo las actividades se mantienen sino que Tíncer goza de unas instalaciones para los vecinos.

Respecto a la supresión de bancos, Rivero dice que fue la propia asociación de mayores la que solicitó que se retiraran porque «unos jóvenes se dedicaron a hacer pintadas con insultos a los mayores», como se puede ver aún en la puerta principal a las instalaciones, además de otros garabatos que piden la reposición de los bancos.

El concejal del Suroeste asegura que «hemos tenido algún problema de convivencia puntual, con actos incívicos» que han hecho necesaria la participación de la Policía Nacional, «pero creo que estamos en vías de restituir la normalidad», cuenta Rivero. De hecho, asegura que se han repuesto los bancos en la plaza, sin estar pegados al centro de mayores.

Otra queja de la expresidenta de la asociación vecinal de Tíncer se refiere al reciente asfaltado de la calle de Los Estudiantes, que pasa justo al lado de la plaza de la iglesia, mientras en la visita al barrio denota que hay otras vías que precisan una mejora en su empichado para garantizar la mejora del tráfico rodado en la zona.

El concejal del Suroeste explica que el asfaltado de la calle de Los Estudiantes corresponde a un plan que estaba programado desde el año 2018 y asegurar que de cara a 2023 está previsto que se actúe en la calle Cruz de Tíncer y en La Rajita, para justificar la necesidad de que se mejorara la vía de Los Estudiantes porque es la vía por donde se ha centralizado el paso de la totalidad de las guaguas que prestan el servicio público.

La exdirigente vecinal de Tíncer también reclama la mejora en el parque infantil que se localiza a la entrada del polideportivo del barrio, que presenta grietas en su pavimento cuatro años después de la mejora a la que se sometió. Julia Afonso plantea la posibilidad de que, sin que se suprima los dos módulos que se localizan en la zona de la acera –y aunque advierte del riesgo que entraña por la proximidad de tráfico– sí se estudie la fórmula para duplicar la oferta a los pequeños del barrio. Su idea, que los niños mayores puedan disfrutar de módulos donde están ahora y habilitar la antigua cancha de bochas, hoy abandonada, para los más pequeños. Estas instalaciones se localizan al fondo de las dependencias deportivas y garantizaría la seguridad para los usuarios; eso sí, Julia Afonso solicita que se realicen campañas de desinsectación para evitar que las avispas piquen a los usuarios, como ocurre con quienes acuden en la actualidad al lugar. Lamenta que los dos módulos infantiles que se localizan no se hayan mejora con el correspondiente caucho.

El concejal del Suroeste justifica que no se haya intervenido en el área ante la falta de acuerdo entre los propios vecinos. Unos se decantan por la alternativa que plantea Julia, mientras no falta quienes plantean otra ubicación. No le pasa inadvertido a Javier Rivero que poner en servicio un área infantil donde está el campo de bochas no es el lugar idóneo por la presencia de quienes acuden ahí a disfrutar de sus vicios. Además de mejorar el firme del polideportivo, para el concejal de zona la regeneración de este entorno pasa por la programación de mayor oferta de actividades.

Julia Afonso también pide la mejora del solar que está frente al antiguo colegio, mientras Javier Rivero admite que corresponde a una permuta que fija para los propietarios de la calle El Conde, que no han podido cumplimentar. La expresidente pide disfrutar de la calidad de vida del centro de Santa Cruz sin salir de Tíncer; para ella ya pensar en la futura piscina es casi un imposible.