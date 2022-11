La asociación Diablos Locos presentó, la tarde del pasado viernes, la segunda edición de su proyecto EduCarnaval, una iniciativa estrenada el curso pasado con la premiosa del Carnaval como patrimonio cultural.

En el salón de ensayo de la calle Candelaria, Elías Alonso, uno de los coordinadores del proyecto, reunió a algunos de los colaboradores de la iniciativa para emplazarles a la segunda edición, que se desarrollará en el segundo trimestre del curso escolar –de enero a marzo–, en una veintena de colegios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, incluso algunos de ellos quedaron pendientes de la puesta en marcha de esta experiencia desde el curso pasado.

Junto a los centros docentes tinerfeños, también EduCarnaval ha recibido la invitación de colegios de la provincias de Las Palmas para sumarse a esta experiencia. «Esto no es un proyecto de la murga Diablos Locos. Es verdad que surgió y nació aquí, pero queremos que sea como el Carnaval, que forme parte del patrimonio del cultural de todos», dijo Maxi Carvajal, presidente de la sociedad, que elogió la labor desarrollada por sus compañeros de la institución desde el desconsuelo de quien no ha podido disfrutar, por los compromisos laborales, de los talleres que se pusieron en marcha. «Yo, con la murga, ya tengo bastante», dijo, con esa sonrisa trónica que hace partícipe al grupo de los éxitos cosechados. «Tanto mi hijo como los compañeros me han dicho: Mira que hemos ganado premios, que hemos cantando en una final ante 18.000 personas, pero la alegría y satisfacción que se vive en los colegios no tiene comparación», añadió con el orgullo del trabajo bien hecho y más valorado.

Elías Alonso agradeció, incluso, el interés mostrado desde la Viceconsejería del Educación del Gobierno de Canarias, que acudió a la clausura de la primera edición, en el colegio Príncipe Felipe. «Ha sido fundamental la implicación no solo de los voluntarios, sino del profesorado, como ocurrió en Candelaria, donde adaptaron la unidad didáctica a todo el centro, se aprendieron nuestro pasacalle y nos recibieron como si fuéramos ídolos». De enero a marzo próximo se llevará EduCarnaval –es la historia real de un componente de murga que hace diseño de trajes– a los alumnos de tercero y cuarto de Educación Primaria con talleres.