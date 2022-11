Vecinos del Camino El Cercado lamentan que se reasfalte donde no hace falta

La Asociación de Vecinos del Valle del Sur de Anaga no sale de su asombro porque días atrás se colocaron las señalizaciones y se procedió a anunciar a los residentes que hoy está previsto acometer el asfaltado del Camino El Cercado, desde el Restaurante Tenoria hasta unos trescientos metros hacia la parte alta, justo donde hay un cartel que da la bienvenida al Parque Rural de Anaga.

Los vecinos muestran su sorpresa porque se acometa el asfaltado de un tramo que está impecable, como puede ver el visitante, no así la zona en la que los vecinos reclaman una intervención desde hace más de quince años.

La visita al lugar permite constatar el buen estado de la pavimentación y el malestar no solo de los representantes de la Asociación Vecinal del Valle del Sur, sino de quien gerenta el Restaurante Tenoria. «El lunes nos dejaron la información advirtiéndonos que iban a acometer las obras y que mientras dure, pues será un tiempo de pérdidas porque no vendrán los clientes», se lamentaba la empresaria que está al frente del restaurante desde hace más de siete años. «El Restaurante Tenoria tiene más de medio siglo; primero lo tuvo el dueño al que llamaban Tenorio –de ahí tal vez la confusión de cuantos identifican la casa de comidas con Tenorio y no Tenoria– y, luego, durante un cuarto de siglo, lo llevó su hijo, hasta que decidió cerrarlo» y, ahora, esta empresaria ha tomado el testigo del negocio.

Según consta en la documentación municipal a la que ha tenido acceso EL DÍA, el asfaltado de este primer tramo del Camino El Cercado se incluye en el lote número del Distrito de Anaga que corresponde al plan de asfaltado que lleva a cabo la Concejalía de Servicios Públicos, que dirige el edil popular Carlos Tarife.

Junto a la intervención en María Jiménez, que tiene un presupuesto de 165.770 euros; la urbanización del primer tramo de la carretera de San Andrés a Taganana, desde su inicio hasta el puente sobre la avenida Pedro Schwartz, por 83.301 euros; el entorno de la plaza Antonio Cova Domínguez y la calle Cercado de San Andrés, por 75.927 euros; la calle Lomo Bufadero, por 3.153; el Caserío Las Piedrillas, en Piedras Almáciga, por 15.972 euros, y la calle Abebay, por 7.788 euros, Servicios Públicos acometerá hoy, desde las siete de la mañana hasta las siete de la tarde, el asfaltado del Camino El Cercado, desde el restaurante Tenoria y en un tramo de 300 metros, por valor de 129.492 euros.

Tanto Andrés como Javier, dirigentes de la asociación vecinal Valle del Sur de Anaga, constituida en el 12 de diciembre de 2019, no entienden por qué el Ayuntamiento de Santa Cruz asfalta sobre lo que está asfaltado y deja en el olvido precisamente las zonas que más lo necesitan. «Es algo que clama al cielo, máxime cuando se trata de dinero público».

Andrés Hernández Baute precisa que en los cien metros que van desde no se asfaltará hasta su vivienda ha llegado a contar 600 baches o socavones. En la visita a la zona, los dirigentes vecinales se preguntan por qué el Ayuntamiento sí asfalta sobre asfalto y no ejecuta el tramo que lleva hasta la zona cercana al Puente Camurro, un área en la que en el año 2007 falleció un niño al caer al barranquillo con su bicicleta y que en 2014 resultó afectada por la riada que afectó a la zona. «Es curioso, porque de vez en cuando ponen unas vallas azules, que es como quien coloca papel, luego llueve o hace viento y desaparecen, porque no da ninguna estabilidad», denuncian en el lugar.

«A esta zona han venido tanto el alcalde, José Manuel Bermúdez, como el que fuera presidente del Cabildo, Carlos Alonso, y más allá de buenas palabras y compromisos no se ha hecho nada». Y reiteran: «Hace ya algunos días hay un camión del Ayuntamiento rebacheando la carretera intransitable en la que nosotros pedimos que se asfalte. ¿Por qué sí se puede rebachear esa zona y no se procede a asfaltar, como llevamos pidiendo desde hace más de quince años?». Y se ponen la tirita antes de la herida. «Que no digan que es zona del Parque Rural, porque en las dos está actuando el Ayuntamiento; es cuestión de voluntad».