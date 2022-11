«Hemos pagado como todos pero en mi casa no han hecho ninguna mejora»

A la entrada del pequeño paseo peatonal de acceso al portón número 5 de la barriada García Escámez, inmersa desde julio de 2021 en la obra del Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU), espera la visita Sergio Pastrana, nacido y criado en la céntrica calle Imeldo Serís hasta que se estableció en la casa de la abuela de Montserrat Baeza, con la que contrajo matrimonio. «Yo nací aquí y tengo 53 años», comenta con orgullo y sentimiento de pertenencia su hija Beatriz.

Sergio no oculta su desazón porque ve cómo avanzan las obras a cargo de Ferrovial Servicios y bajo la dirección de obra del arquitecto José de la Torre, por 993.950,98 euros y sus demandas parecen caer en saco roto.

Este vecino teme que se dé por finalizado los trabajos sin atender sus peticiones: desde la colocación de una barandilla a la entrada de su portón, a rematar los empastes del zócalo de la fachada –que siguen sin pintar–. También solicita la revisión de la arqueta que se localiza junto debajo de su ventana donde los gases se traducen en malos olores.

En el exterior de la vivienda que se localiza en la confluencia de la calle Jacinto Casariego y Chirlanda con Juan de Mattos y Azofra, Sergio lamenta que hagan oídos sordos a su petición para que le pinten la fachada lateral que da al parque infantil; y lo que es peor, la mitad más próxima a la calle Jacinto Casariego sí está arreglada, no así la otra parte. Tampoco realizaron las jambas de las ventanas de la parte trasera de su casa.

El motivo de excluir del ARRU de García Escámez es que no figuraban en el proyecto aprobado por el ayuntamiento, según consta en la respuesta dada por el arquitecto director de la obra.

Ante la posibilidad de que alguien pudiera entender que Sergio Pastrana solicita la mejora en una parte de su casa que ganó con el paso del tiempo y que no se ajusta a la configuración inicial de la construcción, el propietario del primero derecha del portón 5 muestra los permisos de obras que formalizó ante el Ayuntamiento de Santa Cruz en 1977. «Desde 1980 está todo legal; es más, pago 180 euros por el Impuesto de Bienes Inmuebles».

Pero tanto Sergio como su esposa, Montserrat, se quedan con el desconsuelo y el sentimiento de impotencia de ver cómo ellos, al igual que el resto de vecinos de la barriada de García Escámez, aportaron los 1.300 euros que le correspondía a los propietarios del ARRU para acogerse la mejora. «Nuestra casa está en perfecta condiciones y no precisa mejoras en el interior, como sí ha ocurrido por otros vecinos. Lo que no entendemos es por qué a nosotros, que hemos pagado nuestra aportación como el resto de vecinos, no se nos toma en consideración nuestras demandas, máxime cuando afectan a la fachada». Desde el espíritu de superación que demuestra quien entró de maletero de Iberia en 1963 y finalizó su vida laboral en 2002 como jefe de la unidad de rampa en el Aeropuerto Reina Sofía, Sergio no entiende que se dejen los trabajos a la mitad, sin rematar. «Ahí montaron cinco días un andamio –cuenta en referencia a la fachada que da al parque infantil– y lo retiraron sin hacer nada». Y lo peor, cada día que pasa es uno menos para dar por finalizado el ARRU y teme que dejen todo como está ahora, precisa este vecino que es tan detallista que no pasa por aldo que se rematara de forma desigual las piedras de la fachada principal de su vivienda.

Versión del Ayuntamiento

Este vecino ha remitido dos escritos al Ayuntamiento de Santa Cruz para hacer constar las deficiencias detectadas, el último, con fecha de 27 de junio de 2022, para lamentar haber obtenido la callada por respuesta.

Desde Viviendas Municipales se aporta la respuesta dada por el arquitecto director de la obra, José de la Torre, a las demandas del vecino. El resumen: no se ha ejecutado la trasera de la vivienda porque no forma parte del proyecto original de las 96 viviendas, al igual que ocurre con las molduras perimetrales de las ventanas de la trasera de la casa de Sergio.

Ni siquiera está incluido el pasamano para facilitar el acceso a las viviendas del portón 5. Sobre el andamio que se colocó, el arquitecto dice que se instaló por error y se compromete a revisar el rejuntado de la arqueta por la que salen los malos olores, porque hasta del remate del zócalo exterior dice que «las paredes de mampostería se han rejuntado para evitar el desprendimiento de piedras y para taponar la entrada de ratas y cucarachas», pero lo cierto es que están sin pintar.

El arquitecto resume que donde no se ha actuado en la casa de Sergio es «porque no pertenece al proyecto original ni es acorde al estilo arquitectónico del mismo», y eso a pesar de que hace constar que «no se cuestiona la situación de legalidad en la que pueda estar la edificación levantada sobre el patio trasero y con frente a la calle», y de la que su propietario acredita que está legalizada.

Sergio ve que ha pagado la aportación como el resto de vecinos y sin embargo no se ha beneficiado de nada. Ni siquiera han admitido la petición de mejorar el parque infantil, aún con piedras. Y lo peor, va a finalizar la obra y el ayuntamiento parece hacer oídos sordos a sus demandas, se lamenta, a pesar de tener todo en regla.