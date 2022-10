La minicancha de la polémica

Después de más de cinco años de abandono en el que se encontraba las instalaciones deportivas de Santiago Apóstol, que se inundaban cada vez que caían cuatro gotas, la Concejalía de Deportes que dirige la edil popular Alicia Cebrián presentó esta semana las rehabilitadas instalaciones por el área de Viviendas Municipales. Su responsable, el nacionalista Juan José Martínez, precisó el coste de la inversión, 115.000 euros.

Donde antes había un área polivalente, ahora se han incluido dos medias canchas de fútbol y baloncesto, y se mejoró el campo de bochas de la parte alta, además de habilitar áreas de juegos más convencionales, tipo tableros de ajedrez o el teto. La flamante instalación no ha pasado desapercibida en las redes. No tanto por el llamativo color azul sino por el cambio de concepto: de una instalación a dos medias canchas.

Mientras las fotos han acabado en memes de redes sociales, la presidenta de la Asociación de Vecinos Santiago Apóstol, Amparo Mesa, zanja cualquier discusión sobre la aceptación. «Está perfecta. Ya era hora de que se procediera a su mejora porque desde hace más de cinco años estaba en muy mal estado. Cada vez que llovía se inundaba y era impracticable».

Para la representante vecinal, «el mismo día que se presentaron las instalaciones yo misma me puse a jugar con mi nieta a tenis», afirma mientras se ríe. También pone en valor la importancia que supone estas instalaciones para el alumnado del Colegio Hispano, que está en Salud Alto, y que también disfruta de esta cancha. «Ahora no solo hay para fútbol y baloncesto, sino que hay una amplia oferta», explica Amparo Mesa.

La concejala de Deportes explica que «el porcentaje de población que practica actividad física y/o deporte no federado es muchísimo más alto que el se decanta por la otra fórmula que requiere espacios específicos con unas medidas, condicionado por un reglamento». La remodelada cancha «es un espacio para el deporte no federado que permite simultanear diferentes prácticas deportivas no federadas y/o actividades lúdicas», aclara Alicia Cebrián.

«La cancha se ha dotado de equipamiento deportivo muy básico: permite tirar a puerta, a canasta, hacer partiditos de equipo fuera, 3x3 que solo se necesita una canasta... y en simultáneo permite disfrutar de diferentes juegos, como el tejo, enredos, correr o caminar por las calles del perímetro, donde se ha habilitado hasta una pista de atletismo.

Cebrián sentencia: «Santiago Apóstol no es una cancha de baloncesto ni de fútbol sala. Es un espacio lúdico con opciones de deporte y juegos para la infancia y para los mayores que, a parte de todo esta variedad de actividades, también van a poder caminar o jugar a las bochas, actividades practicadas primordialmente por este sector de la población».

«Los cambios no son fáciles pero son necesarios para ofrecer un amplio abanico de actividad física y deportiva», hace constar Cebrián, para advertir que «con este nuevo modelo de cancha estamos creando espacios donde tenga cabida el mayor rango de edad de la población porque el tipo de canchas que predominan en Santa Cruz, construidas hace años, no ofrecen variedad y sólo son utilizadas por un escaso sector de la población –adolescentes chicos–, excluyendo a la población infantil, adulta y al género femenino».

Además, «el distrito Salud-La salle cuenta con muchas canchas polideportivas», precisa Cebrián.