El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz denuncia que el futuro Palacio Municipal de Deportes, que se construirá en Tomé Cano, será inaccesible para la mayoría de los vecinos del municipio «debido a sus elevados precios». La edil Patricia Hernández criticó ayer que el equipo de Gobierno (CC, PP y la edil de Cs Evelyn Alonso) anuncie el inicio de las obras de esta instalación como uno de los proyectos más importantes de la capital en materia deportiva, «cuando se trata de un recinto que gestionará una empresa privada, en este caso Go Fit, la cual querrá recuperar la inversión y obtener beneficios». Hernández afirmó que el precio del abono mensual oscilará entre los 51 (individual) y 91 euros (familiar), «por lo que dicho abono será más caro que el de cualquier gimnasio privado en Santa Cruz».

La exalcaldesa de la capital señaló ayer, en una rueda de prensa, que, «a pesar de que el Ayuntamiento intente vendernos que se trata de una actuación pública, en realidad, la manzana deportiva de Tomé Cano se convertirá en un espacio de privilegio para quienes se lo puedan pagar». Hernández manifiesta que el modelo de gestión que se ha elegido para el futuro Palacio Municipal de Deportes «no es el que se merece Santa Cruz». Indicó que, incluso, y según la propuesta que presentó Go Fit al Consistorio chicharrero en 2017, los precios son más elevados que los que dicha empresa tiene establecidos en el recinto ubicado en Las Palmas de Gran Canaria.

La construcción y explotación del Palacio de Deportes, como obra de concesión pública, fue adjudicada por el Ayuntamiento en 2018 a Go Fit, pero, debido a numerosas vicisitudes, la ejecución del proyecto, que supondrá una inversión de 17 millones, no se ha podido iniciar hasta ahora. La empresa se encargará de la gestión de la mayoría del complejo, el cual contará, entre otras instalaciones, con piscinas, una sala de musculación, salas de actividades, ludoteca, 2 pistas de tenis, una plaza y un parking. A cambio, se abonará un canon al Ayuntamiento. Seguirán siendo de gestión municipal el nuevo Pabellón Paco Álvarez y las canchas de squash. Para ejecutar este proyecto, se procederá a la demolición de toda la zona anexa al Pabellón Quico Cabrera, formada por el Pabellón Paco Álvarez y la cancha anexa, la Piscina David González, las pistas de tenis y las de squash, y la construcción inacabada que se encuentra en Eduardo Zamacois. El Palacio de Deportes estará formado por el complejo deportivo que gestionará Go Fit y por el Pabellón Paco Álvarez, que ocuparán más de 25.000 metros cuadrados.

La propuesta que en su momento presentó la empresa incluye dos tipos generales de abono, el individual, de 44,95 euros al mes, y el familiar, de 79,95 euros. Según la edil socialista, estos precios tendrán que actualizarse al IPC, «por lo que estamos hablando de cantidades que oscilan entre los 51,44 y 91,61 euros». «A esto hay que sumar las matrículas y los cursos de natación, de tenis o de padel que se quieran realizar. Por ejemplo, utilizar la piscinas dos veces al mes costará unos 30 euros, cuando ahora cuesta 15, 50. La matrícula pasa de 10 a 25 euros», agregó.

Hernández informó de que se incluirán bonificaciones, pero, «aún así», añadió, los bonos sociales para personas con movilidad reducida, jóvenes y pensionistas «costarán unos 38,58 euros». Sin duda, apuntó la concejala del PSOE, «estamos hablando de una instalación deportiva que se construirá solo para unos pocos».

El equipo de Gobierno explica que la propuesta de tarifas «se realiza para garantizar la inversión, que jamás hubiera podido asumir el Ayuntamiento en solitario»