Entre fogones y recuerdos

«Si una espina me hiere, me aparto de la espina, pero no la aborrezco». A Margarita Mesa, vecina del barrio de Chamberí y usuaria del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Santa Cruz, le fascina la poesía. Su poema preferido es ese, de Amado Nervo, porque, según cuenta, le ha ayudado «a vivir, a seguir hacia delante». No puede evitar empezar a recitarlo mientras habla con EL DÍA. Pero la poesía no es su única pasión. También lo es la cocina y, por ello, destaca con orgullo que ha logrado formar parte del libro de recetas Saboreando recuerdos, una iniciativa editorial que la empresa adjudicataria del SAD en el municipio, Clece, ha puesto en marcha para que los mayores compartan sus secretos culinarios.

La edil responsable del IMAS (Instituto Municipal de Atención Social) en la capital, Rosario González (CC), explica que este libro incluye recetas, rellenas de historias y recuerdos, de una treintena de usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio que presta dicha entidad en distintos municipios de Canarias. En Santa Cruz de Tenerife, el plato elegido ha sido el de Margarita, de 75 años. Se trata de una sopa de pescado a la malagueña que ella llama su «sopa a la canaria». Explica que comenzó a cocinar este plato desde muy joven, «pues la receta estaba en casa y, la verdad, es que no sé de dónde salió». Lo que ocurre, agrega Margarita, «es que le di mi propio toque; la transformé utilizando otros ingredientes, como arroz o mejillones, que no lleva la sopa malagueña». Y se acabó convirtiendo, bromea esta vecina, en «mi sopa a la canaria».

Margarita Mesa tiene un prótesis en la rodilla y degeneración macular, por lo que le han aplicado un grado de minusvalía del 49%. Cuenta que se quedó viuda hace 14 años y entonces, agrega, «me dediqué al cuidado de mi madre», la cual falleció hace tres años. Tiene tres hijos y tres nietos, que «son mi vida». Pero ella reside sola en su casa, en el barrio de Chamberí, porque, dice, es muy independiente y no le gusta «molestar a nadie». El Servicio de Ayuda a Domicilio lo recibe todos los lunes, durante tres horas, «pues yo no puedo con todas las tareas del hogar». «Psicológicamente estoy muy bien, pero físicamente, no puedo hacer todo lo que me gustaría», afirma.

Indica que cuando la llamaron por teléfono para participar en la iniciativa del recetario, no se lo pensó dos veces. «Al recibir una segunda llamada, en la que me decían que había ganado, que mi plato había sido elegido para formar parte del libro de recetas, no me lo podía creer. Pero ahí no acabaron las sorpresas. El alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), y la edil de Acción Social, Rosario González (CC), han venido a mi casa y he cocinado mi plato», relata con orgullo esta ciudadana.

Esta es una elaboración que Margarita, que trabajó durante un tiempo en comedores escolares, prepara sobre todo durante las Navidades y que encanta a su familia. «Mi querida madre tenía la receta en la cocina. La descubrí hace unos 50 años; supongo que la sacaría de algún libro. Desde entonces ha formado parte de mi casa, de mi mesa, de mi gente». Margarita Mesa no oculta su felicidad al ver su plato, su sopa, en el libro Saboreando recuerdos.

En el municipio de Santa Cruz de Tenerife, se repartirán más de 1.500 ejemplares de este libro de recetas entre las personas mayores del municipio y sus familias, según ha informado el Ayuntamiento capitalino.

Margarita Mesa apunta que se debería llevar a cabo más iniciativas de este tipo para las personas mayores, sobre todo relacionadas con la cultura. «Además de excursiones a distintos lugares de las Islas, que también deben hacerse, se podrían organizar visitas al teatro y a otras instituciones culturales. A mí me encantaría ir a la ópera o a un pub a escuchar jazz, que me gusta mucho, pero no tengo con quien ir».

Aún así, Margarita Mesa asegura que la mayoría del tiempo no se siente sola, aunque insiste en que «este tipo de actividades, como la de este libro, nos dan vida».

El alcalde califica de «excelente» la iniciativa puesta en marcha por Clece y el IMAS «para sacar adelante una publicación de recetas de cocina protagonizadas por los usuarios del Servicios de Ayuda a Domicilio». «Se trata de un conjunto de propuestas de primeros y segundos platos, además de dulces y postres tradicionales, que recuerdan y rememoran los olores y sabores de toda la vida. Ha sido un gran acierto por parte de la empresa adjudicataria de este servicio», agrega el regidor.

La edil de Acción Social recuerda que en Santa Cruz, el Servicio de Atención a Domicilio atiende a entre 1.000 y 1.200 personas, la mayoría mayores.