La Arboleda presenta alegaciones a la ordenanza de la tarifa del agua

La Asociación de Vecinos La Arboleda ha realizado las alegaciones al borrador de la nueva «Ordenanza Reguladora de las Tarifas por la prestación de los servicios de suministro de agua, alcantarillado, depuración y/o vertido de aguas residuales y pluviales en relación con el ciclo integral de agua del municipio de Santa Cruz de Tenerife» que presentaron al Ayuntamiento, como también hicieron el Colegio de Administradores de Fincas y algunos presidentes de diferentes comunidad de vecinos.

«Ante la preocupación de la subida del precio del servicio esencial de suministro de agua en esta nueva Ordenanza, en una época de crisis social y económica, en el que se espera que encima empeore, varios presidentes de Comunidad y dos Asociaciones de Vecinos fuimos invitados por el Colegio de Administradores de Fincas, para intercambiar información y aunar sinergias para unificar criterios de alegaciones a presentar», explica la asociación de vecinos La Arboleda, del barrio de Salamanca.

«Se realizó una serie de estudios y valoraciones de los aspectos de la tarifa que deberían de tenerse en cuenta por el Ayuntamiento, destacando entre otros, la creación de una Tarifa especial para familias con dificultades económicas, o modificar la escala de consumo para que no se penalizan los consumos que se consideran normales según el INE, es decir, hasta un consumo bimensual de 25 metros cúbicos por vivienda y no veinte metros cúbicos como hasta la fecha, aplicar a la tarifa del contador contra incendio la similar al del contador de 13 mm o incluir los servicios complementarios de contadores de una Comunidad de vecinos (limpieza hueco escalera, regar jardín, baños garaje, etc.) como tarifas domésticos, entre otras propuestas».

Tributo a los hermanos Ríos

Al margen de las acciones emprendidas en defensa de los intereses vecinales que se ven el peligro por la aplicación de la nueva ordenanza, la asociación de vecinos La Arboleda ha puesto en marcha una recogida de firmas para respaldar que «Santa Cruz reconozca a los cineastas hermanos Ríos, dando su nombre a una calle», haciendo suyo el anhelo de los creadores, que confían en que la vía que lleve su nombre sea la misma en la que nacieron y pasaron su infancia en el barrio Salamanca, calle Los Sueños». «La Asociación de Vecinos la Arboleda apoya todas aquellas iniciativas que consistan en nombrar las calles de su barrio para recordar a personajes ilustres que destaquen en la ciencia, las humanidades, el arte y la cultura, proporcionando un prestigio para el barrio dado que además forman parte de su historia. Como por ejemplo los casos de Domingo Pérez Minik y los arquitectos Saavedra y Díaz- Llanos», según se hace constar en el enlace digital donde se puede avalar esta iniciativa de apoyo a los hermanos Ríos.

«La campaña de firmas para persigue respaldar la iniciativa de renombrar la calle en el barrio de Salamanca donde vivieron», se hace constar, para añadir que Teodoro Ríos y Santiago Ríos han basado su carrera cinematográfica en realizar películas como Guarapo, Mambí y El vuelo del Guirre, que reflejan la realidad insular de Canarias y la emigración a Cuba y Venezuela.