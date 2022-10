Situación insostenible en el consultorio médico de San Andrés, sin pediatra

«La situación en el centro de Salud de San Andrés es hoy por hoy insostenible. Primero, pusieron dos semanas un médico de refuerzo y luego se olvidaron. A día de hoy estamos en el consultorio sin pediatra. Es vergonzoso. No sólo no se ha atendido a nuestra exigencia de un segundo pediatra sino que ahora mismo no hay especialista para los niños, sino que se les deriva a la Casa del Mar y al Hospitalito. Y lo peor es que no se sabe hasta cuando estaremos así». Marcos Coba, dirigente de la Asociación de Vecinos El Pescador, del pueblo de San Andrés, rompe el silencio que por prudencia y como gesto de confianza del colectivo vecinal al compromiso de la Consejería de Sanidad se dieron desde el pasado agosto, cuando se celebró la segunda manifestación por una Sanidad digna en el pueblo.

Hoy, los residentes de San Andrés se muestran cansado y decepcionado por el incumplimiento de los compromisos adquiridos. «El gerente de Atención Primaria dijo en su momento, junto después de la segunda manifestación, que acabarían las esperas porque a partir de ya el centro de salud de San Andrés con otro facultativo. Y así fue. Dos semanas. Una doctora eventual de refuerzo y hasta la fecha. Entendemos que este señor no solo no ha cumplido con esta reivindicación sino que ha faltado a la verdad y al compromiso adquirido con los vecinos de San Andrés a través de los interlocutores de la asociación de El Pescador». Para Coba, histórico dirigente vecinal, la situación es insostenible por cuanto no sólo no se garantiza el segundo médico que se había prometido sino que ni se reforzó el servicio de pediatría, hasta el punto que en la actualidad se presta atención fuera del consultorio de San Andrés por falta de un facultativo en el centro. El compromiso de Sanidad Días después de la segunda manifestación de San Andrés por una Sanidad digna, en agosto, la Gerencia de Atención Primaria explicó, a preguntas de este periódico, que «mantiene una línea de trabajo basada en la escucha activa de propuestas y sugerencias por parte de la población. Todas ellas se estudiarán y evaluarán para analizar su viabilidad y puesta en marcha, en caso de considerarse de manera positiva». ¿A qué se refiere Sanidad cuando hablaba de una línea de trabajo basada en la escucha activa de propuestas y sugerencias desde la población? Desde la Gerencia de Atención Primaria se aseguró que «se ha reorganizado la atención pediátrica en San Andrés con la finalidad de poder ofertarla también en turnos de tarde en toda la Zona Básica de Salud», para añadir que «se reforzará la plantilla con dos profesionales más: una enfermera para reforzar la asistencia de la zona (atención domiciliaria, extracciones... ) y un médico ayudará a dar apoyo en la atención de los usuarios en coordinación con sus compañeros facultativos». Además, «se impulsará y dará especial importancia a la promoción de actividades comunitarias que se puedan visibilizar y fomentar en coordinación con las asociaciones sociales y vecinales, los centros educativos, etc...», explican desde Atención Primaria. Transcurrido un mes y medio, todas estas demandas han caído en saco roto, a juicio de los vecinos, por lo que anuncian una tercera manifestación en defensa de la prestación sanitaria en San Andrés para el mes de diciembre; eso sí, con el objetivo de involucrar al mayor número de colectivos para hacer un frente común ante Sanidad.