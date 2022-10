Numerosas banderolas con los colores de España ondean en las calles del casco histórico de Santa Cruz de Tenerife. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por la Oficina del Distrito Centro-Ifara del Ayuntamiento de la capital chicharrera, que dirige el edil Guillermo Díaz Guerra, del Partido Popular (PP), para celebrar el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre.

«Hemos engalanado algunas calles del centro de Santa Cruz de Tenerife con la enseña nacional para recordar la efeméride colectiva, social e histórica que hizo universal a España. Se trata de exaltar aquello que nos une y el orgullo de ser españoles», ha manifestado el concejal Guillermo Díaz Guerra.

En concreto, y según informa el también primer teniente de alcalde y responsable de la Gerencia de Urbanismo, la Oficina del Distrito Centro ha colocado las banderolas en las Ramblas, desde la plaza de La Paz hasta el Paseo de Las Tinajas; en la calle Méndez Núñez, en la calle de El Pilar y en la avenida de Anaga. Las banderolas, en las que se recuerda la celebración del Día de la Hispanidad, también aparecerán en medios de comunicación y en pantallas led, añade Guillermo Díaz Guerra.

Los Jóvenes Nacionalistas de Santa Cruz rechazan la iniciativa puesta en marcha por el Distrito

Los JNC (Jóvenes Nacionalistas) de Santa Cruz de Tenerife han emitido un comunicado para mostrar su rechazo a esta iniciativa del Distrito Centro-Ifara del Ayuntamiento de Santa Cruz, «gestionado por el Partido Popular». «Respetamos todas las sensibilidades, pero no consideramos que este tipo de iniciativas de guerra de banderas sean adecuadas, pues solo llevan a la crispación y afectan a la convivencia entre vecinos. No es la primera vez que el PP de la capital tinerfeña nos sorprende con este tipo de actos, ya que en el Día de Canarias también hicieron protagonistas a las banderas españolas en el avenida Francisco La Roche (avenida de Anaga). Parece que alguien nos quiere recordar los tiempos del colonialismo», han apuntado.

Socios de gobierno

Por su parte, los nacionalistas en el Consistorio chicharrero, socios de gobierno del Partido Popular, junto a la edil de Ciudadanos Evelyn Alonso, no se han manifestado al respecto. Guillermo Díaz Guerra ha indicado que no consultó con sus socios (Coalición Canaria) la puesta en marcha de esta iniciativa, pero, agrega, «tampoco hace falta, pues me consta que, igual que nosotros, están orgullosos de ser canarios y españoles».

«Ningún partido debe apropiarse de la bandera, como tampoco ningún partido puede apropiarse de la canariedad», ha señalado el primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Santa Cruz.