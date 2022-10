El Cabildo aclara que no ha denegado ninguna autorización para ampliar la cobertura de fibra óptica en el macizo de Anaga, «tal y como lo ha manifestado el Ayuntamiento de Santa Cruz». El pasado fin de semana, el Consistorio chicharrero informó, a través de ELDÍA, de que se había intervenido en Anaga para que todos los vecinos de esta zona de la capital tuviesen conexión a internet, aunque matizó que tal propósito no se había alcanzado en la parte este de Almáciga y en las viviendas de Benijo, «debido a la negativa del área de Carreteras del Cabildo a conceder los permisos pertinentes para poder ejecutar las obras de despliegue de la fibra óptica en una parte de la carretera».

Sin embargo, el director insular de Carreteras, Tomás García, ha asegurado que las empresas de telecomunicaciones cuentan con las autorizaciones necesarias para ejecutar los trabajos. Y, aclara, «si algunos permisos no se han concedido aún es porque falta documentación técnica». «El Ayuntamiento de la capital tinerfeña debe decir la verdad o, como mínimo, informarse bien de lo sucedido. No hemos rechazado ni denegado autorizaciones, sino que para determinadas actuaciones, y según se establece en los informes técnicos, aún no podemos conceder los permisos necesarios porque la empresa debe aportar documentación», insiste García. Tanto el Cabildo como el Consistorio destacan la importancia de que los vecinos de Anaga puedan disfrutar de conexión a internet.

Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del concejal responsable del área de Tecnología, Javier Rivero, se insiste en que las empresas de telecomunicaciones han señalado que no pueden desplegar la fibra óptica en la carretera para las citadas zonas porque el Cabildo de Tenerife no ha autorizado los trabajos.