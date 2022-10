El Puerto de Tenerife cede a Santa Cruz 31 hectáreas para el ocio ciudadano

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en línea con su hoja de ruta para acercar el puerto a la ciudad, trabaja en la cesión gratuita para uso ciudadano de 31 hectáreas en total, la mayoría de ellas en el frente litoral de la capital, cumpliendo así su compromiso con la sociedad chicharrera.

De este total, 10.364 metros cuadrados se corresponden con terrenos que ya no forman parte del dominio público portuario y que, ubicados justo en el frente de la ciudad, se generaron tras la ejecución de las obras de soterramiento de la Vía Litoral en la zona del Muelle de Enlace. Precisamente en este área y ocupando 2.500 metros cuadrados, el Ayuntamiento capitalino ha instalado el conocido como Parque de La Gesta, para disfrute de los más pequeños. Todo ello, previa autorización del presidente de Puertos de Tenerife, Carlos González, para el uso de la zona hasta que se formalice la cesión.

Cabe destacar que dichos terrenos tienen un valor cercano a los 28 millones de euros, tasación realizada cumpliendo con el artículo 44 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, donde se indica que el procedimiento de cesión gratuita requiere previamente la tasación de los bienes.

Aunque este expediente de cesión es el que más avanzado se encuentra, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado también el trámite para otros 8.000 metros cuadrados que se corresponden con parte de la superficie del túnel de la Vía de Servicio del Puerto. Esta explanada, en proceso de declaración como innecesaria para los servicios portuarios, también viene acogiendo, previa autorización por parte del puerto, todo tipo de eventos y celebraciones para la ciudad.

Con idéntica finalidad, esto es cederlos gratuitamente a la ciudadanía para su uso y disfrute, la Autoridad Portuaria tinerfeña suma 189.050 metros cuadrados más, en este caso en el ámbito Parque Marítimo-Palmétum, un procedimiento que, al igual que los anteriores, debe contar con la pertinente autorización de Puertos del Estado. Solo se admitirá la cesión gratuita de este tipo de bienes para fines de utilidad pública o interés social.

Iniciar el proceso de cesión gratuita requiere la solicitud previa de la administración beneficiaria, en este caso el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que también ha pedido al puerto sumar para la ciudad 10 hectáreas que se corresponden con la avenida José Martí y la Vía Litoral de acceso a San Andrés, viarios ambos de uso público que no se utilizan para tráfico portuario y que enlazan distintos barrios del municipio; el colegio público Miguel Pintor, instalaciones que no son competencia de la Autoridad Portuaria tinerfeña sino del propio Ayuntamiento, y otro grupo parcelas de forma que conjuntamente alcanzan 10 hectáreas de superficie y que pasarán, concluido el procedimiento, a depender de la ciudad.

Vía a San Andrés

No obstante, y a pesar de haber solicitado el inicio del trámite de cesión gratuita, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no tiene interés alguno por avanzar en el correspondiente a la Autovía a San Andrés. No en vano, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife lleva ya cuatro años esperando por la necesaria conformidad de esta corporación al proyecto de rehabilitación de la calzada y mejora de la citada vía de tráfico netamente urbano. Se sigue dilatando así un procedimiento que en otros casos ha tenido una resolución casi instantánea. Tal fue el caso del acuerdo, precisamente, para la cesión del puerto a la ciudad de la explanada generada por la construcción del túnel del Muelle de Enlace, en el que la corporación dio su conformidad al acuerdo de cesión en apenas dos meses.

Antecedentes

Se remonta al 3 de julio de 2018 el envío de la primera información al Ayuntamiento sobre el inicio de los trámites para cederle la carretera a San Andrés, tramo Barranco de Tahodio- Cantera de Jagua, tras ser excluirse de la zona de servicio del puerto. En ese primer informe, la Autoridad Portuaria tinerfeña ya mostró su predisposición por elaborar conjuntamente un proyecto de acondicionamiento de la vía previo al acuerdo de cesión, intención que ha quedado en eso ante la falta de respuesta y escasa colaboración por parte del Ayuntamiento.

Resulta especialmente reseñable el hecho de que por la Autovía de San Andrés o TF-11 circula casi exclusivamente tráfico urbano, pues el tráfico de vehículos y camiones del puerto transita por la vía de servicio, obra ejecutada por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife precisamente para reducir el tráfico portuario por la ciudad y evitar afecciones a los ciudadanos.

No será hasta febrero de 2020 cuando, tras contar con la colaboración requerida, Puertos de Tenerife remita al Ayuntamiento el proyecto de Rehabilitación superficial del firme y actuaciones de mejora en la carretera TF-11 y Avenida José Martí. Tendrán que pasar otros dos años, concretamente hasta mayo de 2022, para que el Ayuntamiento dé finalmente su conformidad, pero solo a la parte del proyecto correspondiente a las obras a ejecutar en la Avenida José Martí, volviendo a obviar su valoración a las que se propone ejecutar en la TF-11.

Al respecto Carlos González, presidente de la Autoridad Portuaria tinerfeña, ha manifestado que «las obras recogidas en el proyecto para la rehabilitación del firme de la TF-11 y mejoras generales en la vía suponen una inversión de 1,3 millones de euros, cantidad que pone de manifiesto la envergadura de los trabajos». «Lo que no podemos permitirnos», añadió, «es ejecutar este paquete de obras sin la conformidad previa del ayuntamiento pues, ante la falta de voluntad evidente por cerrar las condiciones de cesión de la vía, nadie nos asegura que, una vez concluidas, no sigan dilatando una situación que ya es sangrante».

Por otro lado, cabe asimismo recordar que las inversiones que ejecuta el puerto, también en esta vía, proceden del dinero que en concepto de tasa abonan los distintos operadores portuarios, desde navieras hasta terminalistas, pasando por todo tipo de empresas radicadas en el puerto.

Carril bici

La ejecución de las obras integrantes del proyecto de mejora de la TF-11 posibilitaría asimismo una adaptación de la propuesta de carril bici del Ayuntamiento santacrucero, con claras opciones para ejecutarlo sin problemas en el ancho de la vía.

Puertos de Tenerife, que ya ha dado su aprobación a los tramos comprendidos entre la Avenida Francisco La Roche y Valleseco, considera necesario recordar que en el primer semestre del próximo año estarán concluidos los trabajos de mejora del ámbito Acapulco-El Bloque y también los del frente litoral de Valleseco, con lo que sería oportuno disponer ya en ese momento del carril bici hasta el nuevo espacio de ocio generado tras las obras.