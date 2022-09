Santa Cruz, puerto base del ‘MSC Magnífica’ en sus cruceros de otoño

Santa Cruz recibió este miércoles, 21 de septiembre, al crucero MSC Magnífica, que ha elegido la instalación chicharrera como puerto base o de embarque de sus viajes de otoño. En concreto, además de la de ayer, la capital tinerfeña será el punto de partida de este majestuoso barco hasta en cuatro ocasiones más, con salidas programadas para el 2 de octubre, el 13 de octubre, el 4 de noviembre y el 15 de noviembre. El crucero recorrerá el Mediterráneo Occidental, con un itinerario de 12 días y 11 noches, saliendo desde Santa Cruz de Tenerife y pasando por los puertos de Funchal (Madeira); Málaga (Costa del Sol);Marsella (Francia); Génova (Italia), Tarragona y Casablanca (Marruecos).

El pasado domingo, con la visita del Anthem of the Seas, arrancaba en el Puerto de Santa Cruz la temporada de cruceros 2022-2023, para la que las previsiones son muy optimistas. Ya ayer, este otro barco arribaba a la capital. Precisamente, y con respecto a que el buque MSC Magnífica utilice la instalación chicharrera como puerto base, el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Carlos González, ha manifestado su agradecimiento a MSCCruceros por renovar «su apuesta histórica por nuestro puerto». Destaca que dicha apuesta se traducirá en un incremento en la prestación de servicios, como los propios de facturación de equipajes, aprovisionamiento e incluso bunkering, y «supondrá un nuevo impulso para la actividad portuaria». Para González, no solo el Puerto, sino toda la Isla y la propia capital, «ganan con esta iniciativa».

El MSC Magnífica, de MSC Cruceros y construido en Francia en 2009, tiene capacidad para 3.013 cruceristas y cuenta con una tripulación formada por 987 personas, aproximadamente. Dispone de un total de 1.259 camarotes, entre los que se incluyen 16 para personas con movilidad reducida. Su peso es de 95.128 toneladas y puede alcanzar una velocidad máxima de 22,90 nudos. En septiembre, el Puerto chicharrero también recibirá la visita del crucero Ventura, el día 23; del Celebrity Silhouette, el 24, y del Anthem of the Seas, que volverá el 30.