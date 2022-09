Un paseo, sin horarios, por el tesoro que alberga La Laguna, por su historia, cultura y edificios más emblemáticos, amenizado por numerosas actividades y decorado con música y gastronomía. Así fue la quinta edición de la Noche del Patrimonio celebrada ayer en el municipio, de la que disfrutaron numerosos ciudadanos, que no quisieron perderse esta cita, una iniciativa cultural conjunta de las 15 ciudades españolas que cuentan con el título de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Más de 50 actividades gratuitas entre las 10:00 y las 00:00 horas, talleres de todo tipo y para todos los gustos, y la apertura excepcional de los espacios patrimoniales más representativos del casco La Laguna, desde las 18:00 hasta las 00:00 horas, entre las acciones que se llevaron a cabo.

«Ha sido una gran idea que esta iniciativa se desarrolle durante todo el día y no solo por la noche, porque así también pueden disfrutar de ella los más pequeños. La verdad es que estamos sorprendidos con todo lo que ofrece la Noche del Patrimonio. No nos esperábamos tantas actividades y tan variadas», apuntó José María Rodríguez, vecino de La Laguna, mientras su hija disfrutaba de un taller de Arqueología en el convento de Santo Domingo. En este emblemático inmueble, los visitantes, de todas las edades, también tuvieron la oportunidad de participar en un taller de Bioantropología, estudiando restos óseos humanos, y de un taller de percusión y bailes canarios, en el que no faltaron las chácaras, los tambores o los pitos.

Johana Albelo, también vecina de La Laguna, señaló que este tipo de iniciativa debería repetirse más a menudo, «porque acerca a los ciudadanos, de una manera didáctica y divertida, la cultura, la historia y el patrimonio de este municipio». Resaltó las actividades llevadas a cabo en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, donde se impartieron talleres de matemáticas y de elaboración del gofio, entre otras acciones. En el mismo sentido se manifestó Carlos Martín, mientras hacía cola para acceder al Ayuntamiento lagunero, donde se llevaban a cabo, en el Salón de Plenos, representaciones teatrales. Éste aseguró que le encantaría poder disfrutar así de La Laguna todos los fines de semana.

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), que además es vicepresidente del Grupo de Ciudades Patrimonio, destacó que La Noche del Patrimonio es una invitación «a tener ciudades vivas, que recobramos para el disfrute de nuestros vecinos, quienes deben sentirse orgullosos de vivir en una ciudad patrimonial». Éste aprovechó para resaltar la implicación de más de 70 entidades públicas y privadas, así como de empresas particulares del municipio, que, «de manera desinteresada han aportado su grano de arena para que esta iniciativa sea recordada».

El regidor apuntó que «ésta es una oportunidad» para disfrutar de la historia, del patrimonio, de la gastronomía y de la cultura viva de la ciudad, que comienza a reabrirse tras la pandemia por el coronavirus. «Es importante que nuestros monumentos se abran para quienes nos visitan, pero también para quienes vivimos en La Laguna, con el fin de que conozcamos nuestra historia y el valor del patrimonio que atesoramos».

El programa de actividades se inició desde las diez de la mañana, aunque el grueso de los actos se desarrolló por la tarde y hasta la medianoche. La jornada arrancó con un acto simbólico en el cementerio de San Juan, con una ofrenda Viento y memoria, interpretada por Pablo Díaz al pito herreño y Danny Glez a la guitarra.

La Noche del Patrimonio de La Laguna se estructuró en cuatro secciones, tres de ellas comunes a las 15 ciudades que componen el Grupo. Por un lado, la sección Abierto Patrimonio ofreció una jornada de puertas abiertas, con visitas guiadas, de monumentos y espacios culturales, como el convento de Santo Domingo, el Ayuntamiento, la Catedral, el Monasterio y Museo de Santa Clara, el Palacio de Lercaro, la Real Sociedad Económica de Amigos del País, el Palacio de Salazar, el IES Canarias Cabrera Pinto, la Casa Museo Cayetano Gómez Felipe y la Biblioteca Adrián Alemán de Armas.

Por otro lado, la denominada sección Escena Patrimonio consistió en un festival y en una plataforma de creación para la danza en espacios patrimoniales. En concreto, el municipio de La Laguna contó con el artista italiano Alessandro Sciarroni, que actuó en la sala de cámara del Teatro Leal.

Vive la calle

La tercera sección, Vive Patrimonio, incluyó «una gran oferta cultural y de ocio» que se repartió por el casco histórico. Por ejemplo, se llevaron a cabo talleres de aproximación al silbo gomero y de ilustración, y también actuaciones musicales. Además, el Ayuntamiento de La Laguna apostó por incorporar una cuarta sección, Vive la Calle, con «una amplia variedad de actividades en las calles, como dinamización musical, gincanas, actuaciones itinerantes y rutas matemáticas por la ciudad». El broche de oro para finalizar La Noche de Patrimonio lagunera lo puso la artista Pastora Soler, que actuó a las 21:00 horas en la plaza del Cristo, dentro del programa de las fiestas de la ciudad.