El PSOE lleva a los tribunales el plan de inversiones de CC y PP

El portavoz de la formación nacionalista, Juan José Martínez, informa de que «el PSOE de Patricia Hernández ha presentado un recurso pidiendo medidas cautelares contra la modificación presupuestaria que permite esta inversión de casi 6 millones de euros».

Martínez critica al Partido Socialista en el municipio por intentar frenar en el juzgado la repavimentación y arreglo de sesenta calles en los cinco distritos del municipio. Este proyecto está incluido en una modificación presupuestaria aprobada en el mes de julio que «contó con todos los informes favorables e, incluso, se retrasó para dar más tiempo a la oposición para que la estudiase».

Martínez ha informado de que en el recurso presentado ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo por parte del Partido Socialista ha incluido la solicitud de medidas cautelares; esto es, la paralización del expediente en el Ayuntamiento». Dicha modificación presupuestaria incluye, entre otros asuntos, casi 6 millones de euros para ocho calles en Anaga, diez en el distrito Centro-Ifara, once en Salud-La Salle, quince en Ofra-Costa Sur y catorce en Distrito Suroeste.

«El único defecto que tiene este expediente para el PSOE es que beneficia a Santa Cruz» Juan José Martínez - Portavoz de CC-PNC

«Pero la modificación presupuestaria –ahonda Martínez–, incluye además la reforma o creación, según el caso, de otros diez parques infantiles en el municipio y mejoras en diferentes colegios por valor de más de un millón de euros, además de otras obras importantes para Santa Cruz».

Según Juan José Martínez, «el único defecto que tiene este expediente, a juicio del PSOE, es que beneficia a Santa Cruz», sentencia Martínez, que cuestiona la intencionalidad política de la oposición con tal de ganar votos.

Carlos Tarife, del PP.

Para el portavoz popular, «Patricia Hernández intentan con la mano izquierda paralizar una inversión de seis millones en Santa Cruz, que permitiría la mejora de sesenta calles y una decena de parques infantiles, y con la mano derecha respalda las políticas de Ángel Víctor Torres solo persiguen una inversión cero en la capital».

«Patricia quiere frenar con la mano izquierda la inversión aquí y con la derecha en el Gobierno» Carlos Tarife - Portavoz de PP

Tarife coincide con su socio de gobierno en que el PSOE de Patricia Hernández entiende que cuanto peor le va a Santa Cruz mejor le irá a los socialistas de cara a las elecciones. «Que no se preocupe el PSOE que voy a ir timbre a timbre diciendo a los vecinos de la capital tinerfeña que el PSOE no quería que se invirtiera para favorecer a los vecinos».

José Ángel Martín, del PSOE.

El portavoz adjunto socialista aseguró que el equipo de gobierno no ha dejado a la oposición otra alternativa que acudir a los tribunales después de negársele información antes de someter a votación el expediente. «El propio secretario de la Corporación les recordó que teníamos derecho a tener acceso a esos datos. No nos facilitaron la información, ni sabíamos la fuente de financiación y carecería de informes». «No vamos a dejar atropellar de esta forma los intereses de los vecinos. Los vecinos tienen derecho a que se voten las propuesta y a saber por qué cc no quiere rehabilitar el campo de fútbol de las delicias o no quiere un parque infantil en Añaza, y así como en una decena de lugares».

«No permitiremos que nos atropellen y que los vecinos no sepan dónde se va a invertir» José Ángel Martín - Portavoz adjunto de PSOE

En el propio informe del secretario de la Corporación municipal emitido el 29 de junio ante la alegación presentada por el PSOE, en el que reclamaba tener acceso a los datos del expediente, hace constar que «la no remisión de los antecedentes solicitados por los concejales suponen una vulneración clara del derecho a la información de los reclamantes deben ser facilitados los mismos».

«Hay que tener poca vergüenza para que Coalición Canaria hable de paralizar parques cuando esos parques se aprobaron durante el mandato en Santa Cruz de Patricia Hernández y llevan más de dos años en las gavetas», añade Martín, que reprocha la falta de transparencia del equipo de gobierno.