El área de Servicios Públicos que dirige Carlos Tarife incrementó en agosto la recogida de residuos eléctricos y electrónicos en un 169%, reuniendo así 9.800 kilos de estos residuos. En julio la cifra de recogida fue de 3.680 kilos.

El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, insiste en la importancia «de deshacerse correctamente de los restos de dispositivos y aparatos eléctricos y electrónicos» y recuerda que esto debe hacerse en puntos limpios autorizados.

Tarife señala que los pequeños aparatos eléctricos y electrónicos (PAEE), que no superen los 50 centímetros de dimensión y que no contengan pantallas tipo SD o LED, se pueden retirar en los puntos limpios móviles con los que cuenta el municipio. La ubicación de estos se puede consultar en la web www.santacruzlimpia.es. Aquellos residuos que no cumplan estas condiciones, deberán ser entregados en los puntos limpios fijos de San Andrés o Taco.