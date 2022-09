Santa Cruz defiende las pruebas deportivas en la zona de Anaga

La Concejalía de Medio Ambiente ha formalizado la presentaciones al Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de Anaga con dos objetivos. Uno, para solicitar la protección a las pruebas deportivas que por su propia naturaleza y repercusión económica generan a la ciudad y un segundo aspecto que tiene que ver con cuestiones más urbanísticas, al proponer que el PRUG de Anaga haga una reflexión sobre Las Teresitas.

El responsable del área de Medio Ambiente de Santa Cruz de Tenerife recuerda que el mirador de la playa de Las Teresitas es de titularidad privada, por lo que Carlos Tarife plantea la posibilidad de expropiarlo, si bien eso pasa por cambiar los usos. «Queremos que la primera o segunda mejor fotografía de la isla de Tenerife se haga con mayor dignidad de lo que hasta ahora ha permitido el Cabildo Insular».

El portavoz popular lamenta que la Corporación tinerfeña ha limitado hasta la fecha los usos del mirador de la playa de Las Teresitas «a prácticamente casi nada». «Esperamos que ahora el Cabildo de Tenerife adopte una postura propositiva y flexible, que abandone los insultos como ocurrió cuando desde el ayuntamiento de Santa Cruz se anunció enmiendas al documento del PRUG de Anaga y que se siente en una misma mesa, junto a la Corporación municipal desde una actitud de colaboración, sumando incluso a esa negociación a los responsables y promotores de esas pruebas deportivas», plantea el popular Carlos Tarife.

«Creo que hay que proteger el Parque Rural de Anaga pero hay que hacerlo económicamente sostenible. Lo que no puede hacer es que se pongan en riesgo pruebas tan importantes como la Santa Cruz Extreme o que por ejemplo se modifique el PRUG de Anaga y no se modifique, por ejemplo, el cambio de uso que hay que darle a la zona del mirador de Las Teresitas, un complejo abandonado, de propiedad privada y cuyo titular del suelo lo único que ha podido hacer es vallarlo. Esta zona es clave para Santa Cruz porque podría generar una serie de actividades y economía en la zona, y sobre todo adecentarlo, no en balde estamos hablando de un lugar frecuentado por miles de turistas a lo largo del año en busca de la primera o segunda mejor foto de Tenerife».

Estas alegaciones al PRUG de Anaga cuentan con el aval de la Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible, que plantea «darle una funcionalidad desde el punto de vista turístico y recreativo que permita recuperar la zona y erradicar problemas tanto de seguridad como de afección medioambiental por vertidos y residuos que se acumulan en sus laderas. Desde la Fundación se recuerda sus objetivos: promover, iniciar y ejecutar proyectos e iniciativas que fomenten y/o favorezcan el desarrollo sostenible de Santa Cruz de Tenerife.