Cabello: «Es ridículo que en la Península se viaje gratis entre municipios y aquí no»

«A partir del 1 de septiembre, mientras una persona no va a pagar en la Península por moverse en sus trenes de cercanías para ir de un municipio a otro, los canarios y los chicharreros, en particular, sí lo vamos a hacer», se lamenta el secretario general de Coalición Canaria en la capital tinerfeña, Alfonso Cabello.

Para el también miembro del equipo de gobierno de José Manuel Bermúdez, que parece inaugurar con estas declaraciones el nuevo curso político marcado con el fragor de la campaña electoral que se desarrollará en mayo de 2023, «el colmo del ridículo es que ni siquiera quienes tienen la competencia en el caso de movilidad interurbana –como es el Cabildo– se atreve a decir nada, porque su jefe de filas, Ángel Víctor Torres, está totalmente plegado a lo que le dicen desde Madrid», añade Cabello.

En el caso de Santa Cruz de Tenerife, «aún es más ridículo, porque el PSOE no está ni se le espera. Es público y notorio, por lo que me cuentan en los barrios de Santa Cruz, que no saben dónde está Patricia Hernández, que entiendo que en los próximos meses supongo asomará la cabecita para que la vuelvan a designar candidata y, a partir de ahí, dejarse ver de manera frenética corre corre; pero la gente no es tonta y diferencia quien está en el día a día para solucionar los problemas en la ciudad y quien aparece de vez en cuando, como es el caso de ella».

«A lo largo de los últimos meses hemos asistido a lo que puede ser una de las etapas más ridículas políticamente hablando, a semejanza de lo que podrían ser escenas del Camarote o Un día en la ópera de los Hermanos Marx, con un Pedro Sánchez que improvisa algunas medias, con un Ángel Víctor Torres, Pedro Martín y Patricia Hernández que, a la cola y rezagados de lo que iba diciendo su jefe en Madrid, iban reaccionando».

Cabello dice que «en septiembre se abre un escenario para que el equipo de CC en Santa Cruz siga haciendo el trabajo por el que se ha caracterizado a nivel de calle», si bien el responsable de la organización local nacionalista evita confirmar que José Manuel Bermúdez será el candidato, porque «no me corresponde a mí», añade. Cabello parece tener más claro el resultado: «El objetivo de cara a las próximas elecciones no puede ser otro que ir a la mayoría absoluta. Vamos a ganar», confía.