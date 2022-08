«¡El pueblo unido jamás será vencido!». El grito de guerra de todas las batallas y reivindicaciones sociales volvió a escucharse en la mañana de este domingo 21 de agosto como una de las bandas sonoras de la guerra popular en demanda por una sanidad digna en el pueblo de San Andrés. En realidad la protesta la lidera la Asociación de Vecinos El Pescador, como recordó su presidente Gabriel Rodríguez, pero cuenta con el respaldo de buena parte de los residentes tanto de este enclave marinero de Anaga como también de María Jiménez, Cueva Bermeja, El Suculum, Igueste San Andrés, cuyos vecinos están asignados al consultorio médico de San Andrés.

«¡Queremos pediatra todo el día!». Entre las soflamas más coreada, la demanda de un pediatra en el turno de tarde, para evitar que se repitan casos como aquellos que son desviados hasta la Casa del Mar porque no hay atención especializada para los niños en el turno de tarde. Es uno de los argumentos que llevaron a los vecinos a movilizarse por segunda vez en cuatro meses, a pesar incluso de estar en verano; aunque en realidad, en proporción, faltaron más los políticos –los socialistas acudieron a la primera protesta popular, que fue el 7 de mayo– que los propios residentes, que armaron un grupo nutrido de varios cientos de participantes, aunque menos que hace cuatro meses.

"A veces las enfermeras se desaparecen; otras no nos tratan como personas", cuentan

«¡Grita San Andrés por una Sanidad!». La protesta salió desde La Muralla por la avenida Pedro Schwartz hasta tomar forma en la avenida marítima. Esta vez no se plegó por la calle El Dique –de próxima peatonalización–, sino que sorteó el antiguo castillo –también de próxima rehabilitación–, para enfilar la avenida de salida desde la playa de Las Teresitas, rumbo a Santa Cruz. Arrancó a las once de la mañana, con lo que cogió justo la hora de llegada de los bañistas. Así, los manifestantes ocuparon casi 45 minutos de su trayecto en recorrer los pocos cientos de metros de la avenida desde cerca del castillo hasta el cruce.

"Mi madre vino muriéndose y a una enfermera solo se le ocurrió mandarla a la Casa del Mar", dijo otra vecina

«¡Si esto no se arregla, volvemos a salir!». Mientras seguían proclamas, la policía aprovechó para habilitar los dos carriles de acceso a la playa, uno en cada dirección, lo que permitía salir a las guaguas y evitar el colapso. Los manifestantes se dieron cuenta y, a la llegada del bar restaurante Los Churritos, en la rotonda que permite el acceso a la carretera general a Taganana, hicieron un alto. Así, la protesta ocupaba los carriles de salida de San Andrés a Santa Cruz; ya no existí el desahogo por los dos carriles de la avenida del lado mar en dirección Santa Cruz a Las Teresitas, y algunos miembros de la protesta se vinieron arriba y ocuparon el paso de peatones de la entrada de la playa, lo que enervó en especial a los conductores que ya hacían cola para disfrutar del día de playa en Las Teresitas y tal vez desconocía qué ocurría.

Varios centenares de vecinos secundaron la protesta que paralizó la salida desde Las Teresitas

«¡Grita San Andrés por una Sanidad!». De nuevo uno de los lemas más coreados. En la cabecera de la manifestación, el presidente de la asociación de vecinos El Pescador, Gabriel Rodríguez, acompañado por Marcos Cova, otro de los referentes en el referente de la actividad cultural del centro Ibaute, al que se sumó en esta oportunidad Samuel Suárez, secretario general de los Jóvenes Nacionalistas de Santa Cruz y miembro del equipo de la Concejalía del Distrito de Anaga que se sumó como vecino de Igueste San Andrés; en la protesta del pasado mes de mayo –entonces de marcada presencia de concejales socialistas, los grandes ausentes de la segunda convocatoria– Samuel Suárez disculpó su ausencia por su compromiso por estar en un acto político en Gran Canaria. Entre los centenares de vecinos en una comitiva menos nutrida respecto a la convocatoria de hace cuatro meses, el prestigioso joyero artesano de Igueste San Andrés, Juan Gil.

«Torres, escucha, el pueblo está en la lucha». Cinco minutos bastaron para que las pitas de los conductores advirtieran de la indignación por las colas para entrar en su recorrido a la playa. La pareja de Policía local que se puso justo frente al paso de peatones que se localiza en la primera rotonda se había mostrado hasta condescendiente con los manifestantes que interrumpieron la circulación en la entrada pero... ya pidieron, casi de favor, deponer la actitud y que la manifestación continuara por la carretera general de Taganana rumbo al centro cultural Ibaute, el ayuntamiento de San Andrés, como lo llaman los vecinos. Así, el presidente de la asociación, Gabriel Rodríguez, le dijo a Marcos Cova: «¿Cómo era lo de Torres?». Y Marcos entonó: «Torres, escucha, el pueblo está en la lucha», y la manifestación siguió su marcha.

«Basta ya de tanta corrupción». Doce del mediodía. Entrada a la carretera de Taganana y esta consigna precisamente contra la corrupción con Las Teresitas de fondo. Desde la cabecera de la manifestación se retomó el sentir de la protesta: «Queremos un servicio de urgencias permanente», aunque sin métrica ni pareado, pero devolvía el sentir de la protesta.

«Queremos médicos todo el día». Otra de las reivindicaciones para centrar la protesta después de meses, casi años, solicitando una sanidad de calidad en su consultorio médico, mientras se alternaba el clásico «el pueblo unido jamás será vencido» con el grito de guerra con el que Mónica, a la altura del puente, ya llegando al ayuntamiento, casi pedía agua por señas: «¡Agua, agüita. La gente está sequita!». Mediodía y fuego abrazador sin un lugar donde refugiarse. «Me vine con el riel de la cortina de mi cuarto», le explicaba a unas vecinas; es preciso aclarar que Mónica –que maneja a la perfección la comitiva de la protesta– tiene por cortina la bandera de las siete estrellas verdes.

«Canario lucha»

Ya en la plaza del centro cultural Ibaute, el presidente de la Asociación de Vecinos El Pescador explicó que la segunda manifestación por la sanidad de calidad en San Andrés es para «volver a reivindicar la condición de ciudadanos», para agradecer la presencia de vecinos de pueblos de la zona y disculpar la ausencia de Santiago Déniz, de María Jiménez.

No pasó por alto el gesto de los manifestantes cuando en la carretera dejaron paso a la guagua de Taganana, que secundó en gesto con pitas. «Han sido tolerantes y ha sido un gesto bonito», dijo.

A partir de ahí, Gabriel Rodríguez cargó contra los gestores de la Sanidad, porque «en Anaga no somos ciudadanos de segunda», para recriminar la «indiferencia Consejería de Sanidad». Después de la manifestación del 7 de mayo, solo una reunión para dar explicaciones y sin soluciones. «Han aumentado las quejas». Siguió con retahíla de reclamaciones: mejor servicio, más empatía del persona, pediatra por la tarde, sacar partido a las instalaciones... Llueve sobre mojado en pleno agosto. «¡Si esto no se arregla, leña, leña, leña!» o «¡Si esto no se arregla vemos a salir!», advierten los vecinos.