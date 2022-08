Las Moraditas rechaza que se almacenen motos de la Policía en los bajos de su plaza

La plataforma vecinal del barrio de Las Moraditas de Taco no sale de su asombro ante el almacenamiento de motos de la Policía Local de la capital tinerfeña en los bajos de la plaza de acceso a su enclave, pues considera que las autoridades municipales incurren en una contradicción. ¿El motivo? En los mismos aparcamientos que las autoridades locales descartaron habilitarlos como estacionamientos, lo que permitiría dar respuesta a la demanda de plazas para los vehículos de los vecinos, ahora es precisamente la policía local la que está utilizando este lugar de depósito.

«Entendemos que si los bajos de la plaza no reúnen las condiciones como aparcamientos, por medidas de seguridad, altura de las instalaciones y la falta de salida de seguridad –entre otros argumentos esgrimidos por los responsables municipales– tampoco se podría utilizar para dejar ahí las motos de la policía local». A esto se suma que los días se traslada la grúa, como ocurrió en la primera quincena de julio, se procedió a cerrar la calle para facilitar la operación de carga y descarga de las motos en su tránsito a los bajos de la plaza. «Encima que hay pocos aparcamientos, no nos dejan utilizar los bajos de la plaza porque no están acondicionados y no cumplen la normativa y, además, nos cierran la calle». «Esto es indignante. Parece que a los vecinos de Las Moraditas de Taco no se le tiene respeto; las autoridades municipales se dedican a hacer justo lo contrario de lo que solicitamos, como ya ocurrió con la mejora que pedimos en la parte alta de la plaza: queríamos módulos para personas mayores y pintaron unos juegos inclusivos para los más pequeños», ponen a modo de ejemplo de las peticiones que realizan y que encuentran respuesta en dirección contraria a sus demandas.

La concejala del distrito Ofra-Costa Sur, Gladis de León, confirmó que de forma provisional se está utilizando de almacén los bajos de la plaza de Las Moraditas para custodiar motos de la Policía local a la espera de que próximamente se saquen a subasta. «Los bajos de la plaza no se usan de aparcamientos, sino que sirven para guardar las motos y de forma provisional», reiteró Gladis de León después de solicitar información al área de Patrimonio.

A comienzos de los 90

La responsable del distrito al que pertenece el barrio de Las Moraditas recordó que los aparcamientos que se proyectaron a comienzo de la década de los años noventa no cumplen la normativa para que se destinen al uso de estacionamientos. «En su momento se ofertó a los vecinos su compra, sin que se mostrara interés; pasaron los años y cambió la normativa y en la actual situación los bajos de la playa no se pueden utilizar como garajes. Ahí se están almacenando motos de la misma forma que está custodiado el material que se utiliza en las elecciones», precisó Gladis de León.