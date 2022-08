Las escaleras mecánicas del Galcerán volverán a entrar en servicio en dos meses

Las antiguas escaleras mecánicas que se localizan en el Puente Galcerán y en la Avenida Las Asuncionistas que permiten el acceso al viario del barranco de Santos volverán a entrar en funcionamiento en el plazo de dos meses. Es el plazo que se ha trazado el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, quien explicó que la reactivación de este dispositivo está supeditado a la instalación de cuatro cámaras de videovigilancia.

Tarife explicó que uno de los primeros asuntos por los que se interesó cuando accedió meses atrás al área de Servicios Públicos fue por el estado de las referidas escaleras mecánicas y cuáles eran los motivos para mantenerlas fuera de servicio. Según los detalles que le aportaron los técnicos del referido departamento, este sistema mecánico, que se instaló en el año 2010 para facilitar el acceso a los peatones desde la zona de Galcerán y Las Asuncionistas, se decidió dejar fuera de servicio no por avería sino por las gamberradas de individuos que accionaban el botón de parada, que está reservado solo para casos de emergencia.

Desde la experiencia de Servicios Públicos, las escaleras mecánicas de Galcerán y Las Asuncionistas han estado más fuera de servicio por la intervención de personas que paralizaban el sistema mecánico. Carlos Tarife aseguró que en función de los estudios realizados solo será necesario acudir a un contrato menor para instalar cámaras de videovigilancia. «Ante la posibilidad de dejar fuera de servicio las escaleras mecánicas, planteé a los técnicos de Servicios Públicos la instalación de unas cámaras que además actúen como medida disuasoria para aquellos que se han dedicado a hacer gamberradas que han paralizado la puesta en marcha de este dispositivo».

El responsable de Servicios Públicos confía que en el plazo de dos meses ya se hayan instalado las cámaras de vídeovigilancia. «Las personas que se han dedicado a dejar fuera de servicio las escaleras mecánicas deben saber que si repiten esta gamberrada quedará grabada y su acción no quedará impune pues atentarán contra un patrimonio público».

Casi siempre fuera de servicio

En los casi doce años de la puesta en marcha de estas escaleras en Galcerán y Las Asuncionistas, este dispositivo mecánico ha estado más fuera de servicio. «Yo no haré como la anterior alcaldesa, Patricia Hernández, que se tuvo que ir a Las Palmas de Gran Canaria para sacar fotografías allí y reprochar que las escaleras mecánicas de Santa Cruz estaban fuera de servicio; yo soy de los que se preocupan por que las cosas funcionen; esa es mi forma de actuar».

«Me he empeñado en poner en funcionamiento todas las escaleras mecánicas de Galcerán y Las Asuncionistas, para lo que acudiremos a un contrato menor. Haciendo un seguimiento del control de las nuevas cámaras de vídeovigilancia vamos a poder saber cuándo algún gracioso deja fuera de servicio el mecanismo o se trata de una avería», incidió Tarife.

«El sistema mecánico está parado, no afectado por alguna avería, lo que no supone que lleven una pequeña puesta en marcha. Se tomó esa decisión por la insistente interrupción del mecanismo por aquellos individuos que activaban el botón de parada». «Dado que tenía un accionado de parada por control remoto, al no existir cámaras de seguridad había que ir a las escaleras para comprobar que no había ocurrido ninguna incidencia. El problema es que había tanto gracioso que paraba la máquina que finalmente se decidió dejarla fuera de servicio. Con toda seguridad vamos a acabar con estas gamberradas porque va a quedar grabado en las cámaras», cuenta Tarife.

El líder popular insiste en su preocupación por velar por la calidad de vida de los vecinos con acciones que, sin grandes inversiones, ponen en valor obras que en su día se hicieron y se dejaron en desuso, para poner de ejemplo el caso de las escaleras mecánicas.