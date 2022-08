Taganana celebra este mediodía el día grande de sus fiestas ‘patronales’, de haber continuado como municipio independiente. Hoy, con motivo de la Virgen de Las Nieves, titular de este pueblo, numerosos vecinos volverán a su localidad natal para participar en la eucaristía y posterior lluvia de cohetes para realzar la festividad.

La noche del pasado miércoles, 3 de agosto, la parroquia de Taganana acogió el tradicional traslado de la patrona del pueblo hasta el altar mayor. El párroco de la localidad, Silvestre Gorrín, cumplimentó por primera vez desde que está al frente del templo el ritual de dar los tres toques a la puerta del camerín de la Virgen para pedir «permiso a su majestad» en medio de la penumbra del templo y abrir las puertas mientras el grupo Paiba interpretó ‘Salve Regina’. A partir de ahí se inició la procesión claustral por el templo para que la Virgen, sin trono, fue colocada en el altar mayor de la iglesia.

Como cada 3 de agosto, Taganana celebró la misa previa a la procesión y la Librea en la antesala del día grande que se desarrolla hoy en la parroquia de Las Nieves. Entre los numerosos vecinos participantes, Pablo Martín Álvarez, quien el pasado 16 de julio, en el transcurso de la Librea, fue designado alcalde honorario de Taganana.

Tercer alcalde honorario

Pablo Martín es el tercer alcalde honorario del pueblo donde nació, una distinción que instituyó por primera vez en 2019 la Voz del Valle, colectivo que presiden Luján González. El objetivo, reconocer la labor o entrega de vecinos que se hayan caracterizado por su defensa del acervo cultural de la localidad.

En la primera edición, el título de alcalde honorario recayó precisamente en el regidor nacionalista José Manuel Bermúdez, como señal de respeto al término municipal de Santa Cruz de Tenerife, a cuya jurisdicción pertenece Taganana, más allá de la histórica reivindicación que siempre ha mantenido del propio Luján González, que siempre ha reiterado su anhelo de la segregación del pueblo de la capital.

Tras el período de mandato de un año como alcalde honorario, la Voz del Valle designó a Amalia Negrón Manrique, que sucedió en dicho reconocimiento a Bermúdez, si bien la incidencia del covid motivó que el mandato de esta artesana se prolongara hasta el pasado 16 de julio, cuando fue relevada por Pablo Martín.

El presidente de la Voz del Valle recordó la labor desarrollada por Amalia Negrón, referente del manejo de la palma y la esterilla en la elaboración de sombreros. En el particular de Pablo Martín, el colectivo reconoce la involucración de este vecino en las fiestas y, en especial, su fidelidad en la defensa de la tradición del Judas que se coloca cada noche de Pascua, el Sábado Santo, a las puerta del templo de Las Nieves, así como al mediodía del Domingo de Resurrección, cuando se procede a su quema.

Pablo Martín ya recibió el bastón y el fajín que lo avala como alcalde honorario de Taganana hasta el mes de julio del próximo año cuando, coincidiendo con la Librea del 16, se procederá a designar a quien lo suceda.

La concejala, pregonera

Los actos en honor de Nuestra Señora de Las Nieves, organizada por una comisión de fiestas independiente a la Voz del Valle, comenzó días atrás con la lectura del pregón que corrió a cargo precisamente de la concejala del Distrito de Anaga, Inmaculada Fuentes, que en su intervención recordó la fecha de constitución del pueblo en el año 1501 coincidiendo con la construcción de la iglesia de las Nieves.

Durante del pregón, Fuentes aseguró que «durante más de cinco siglos, cada 5 de agosto Taganana ha celebrado siempre sus fiestas patronales dedicadas a la Virgen de Las Nieves. Pero hay que decir aquí que los tagananeros no la buscaron a ella. Aquí la tenemos porque ella quiso quedarse y así será por los siglos de los siglos». Aprovechó para detallar la programación de actividades de las fiestas y referirse a la Comisión de Fiestas «jóvenes y no tan jóvenes que ponen todo su empeño, trabajo y esfuerzo para preparar todo lo que conlleva la fiesta que como todos sabemos no es tarea fácil. Y a la parranda Malvasía organizando y actuando en los distintos actos que ya son una tradición».

Actos populares

Este mediodía se celebra la eucaristía en honor de la Virgen de las Nieves, que finalizará con lluvia de cohetes. Por la noche, a partir de las 23:00 horas, la Orquesta Malibú amenizará la verbena que se recupera dos años después, cuando se suspendió para sortear la incidencia del covid.

Los actos continuarán mañana, sábado, desde las 10:00 a las 21:00 horas, con torneos de envite para dar paso, a las 23:00 horas a otra verbena, esta vez con la Orquesta Revelación.

El domingo, a partir de las 13:00 horas, fiesta del agua en el polideportivo con castillos acuáticos y fiesta de la espuma. Las actuaciones de orquestas se sucederán la noche del sábado 13, con la orquesta Acapulco, y el domingo 14, con La Calle.