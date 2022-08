Cartera de día, maestra de tarde

Isabel María Díaz es la cartera de Taganana desde hace quince años, si bien lleva vinculada a Correos desde 1991, cuando se enteró de que estaban buscando personal. Se apuntó en unas listas y comenzó a desarrollar su actividad profesional, simultaneando esta tarea con sus estudios de magisterio, hasta que los finalizó y combinó la labor del reparto portal por la mañana y, desde 1994, impartiendo clases de Inglés, en horario de tarde, en el colegio Echeyde.

Natural de Santa Cruz de Tenerife, Isabel nació en 1972. Vecina del barrio de La Salud, cursó sus estudios en el colegio Hogar Escuela, en el barrio de El Toscal, hasta que pasó a la Universidad de La Laguna donde culminó sus estudios superiores.

Ya desde los 18 años, aprovechando la oferta laboral de Correos, comenzó a trabajar, realizando el reparto con una moto, hasta que superó con éxito los exámenes para consolidar plaza de laboral fijo. Su primer destino fue Tacoronte, hasta que en 2007 solicitó la plaza de cartera de Taganana, lugar idílico, como reconoce, que conoce a la perfección porque su familia materna procede de esta zona.

Su día a día comienza a las seis de la mañana, cuando arranca desde la oficina principal de Correos en la plaza de España para iniciar el reparto por su ruta que comienza desde el puente de San Andrés –a la altura de los apartamentos de La Farola– hasta Taganana, Almáciga, Benijo y El Draguillo, donde residen unos setecientos vecinos a los que cumplimenta el servicio que presta Correos.

Isabel certifica la célebre frase que acuñó hace décadas el periodista José Domingo Méndez cuando en la puesta en marcha de la Ley de Grandes Ciudades sentenció que «Anaga es diferente», lo que también se traduce en una atención cercana sin el estrés que se vive en la ciudad. Ya con su coche de reparto, la cartera de Taganana tan pronto lleva cartas o paquetería como acerca a algún vecino mayor para sortear la carencia del transporte cuando sale del médico a alguna gestión y se lo encuentro a lo largo de su ruta, lo que evidencia ese trasto cercano y familiar.

Desde las seis de la mañana hasta las 13:30 horas, cuando ya regresa de nuevo a la central de Correos en la plaza de España para hacer el cierre de su gestión. Cuando se le pregunta sobre si la irrupción de internet y el correo electrónico se ha convertido la peor competencia para Correos, Isabel muestra la cara más amable de la evolución tecnológica. «La carta no ha decaído y se ha abierto un nuevo mercado con la paquetería gracias a las ventas por internet», explica.

A esto se suma el boom de los nuevos servicios que presta Correos en todas las zonas rurales de España, y en particular en la zona de Anaga desde comienzos de año y que precisamente pivota en la vocación de servicio de la empresa y en la confianza que se ha granjeado en particular Isabel con los vecinos de la zona.

Y es que en el último medio año los residentes de Anaga pueden pagar los recibos de la luz, el teléfono, los seguros, impuestos a través de Correo. «Le llevo la carta y, si quieren, sobre la marcha se los cobro, ya sea en efectivo como en tarjeta». Servicio completo, lo que evita a los vecinos –en particular los mayores– las molestias de tener que trasladarse hasta una entidad bancaria para realizar el abono. Hasta pueden gestionar que la cartera les lleve dinero a través de un trámite que se realiza con la PDA, un pequeño ordenador portátil que sortea la falta de cobertura. «Quizás tarda unos minutos, menos se puede realizar la gestión sin ningún problema», precisa. Para ello, el Banco Santander es una de las entidades que ya son habituales en estas prestaciones.

Con este sistema se puede abonar desde el pago de impuesto a adquirir sobres o sellos, un servicio especialmente demandado en estos meses de temporada estival donde Isabel certifica la temporada alta en la zona de Anaga con la presencia de turismo nacional y extranjero.

Vecina de La Laguna, Isabel finaliza su reparto sobre la una y media de la tarde y, durante el curso escolar, zanja esta faceta para por las tarde impartir inglés en el colegio Echeyde. «Son dos profesiones totalmente diferentes que compagino por vocación», explica esta cartera y profesora que cuando tenía 16 y 17 años flirteó con el mundo de la comunicación en Jornada Deportiva, donde llegó a entrevistar al entonces consejero de Deportes del Cabildo, Paulino Rivero o cubrir crónicas de hockey sobre patines, a las que luego ponía voz en Radio Norte todos los lunes, hasta que decidió centrarse a sus dos tareas laborales actuales.

«El trabajo no me estresa; Anaga tiene un paisaje idílico, sin agobios, y los niños, lejos de lo que alguno pueda imaginar, me relaja». Es la clave de su día a día.