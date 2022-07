El fondo bibliográfico inglés del Real Casino de Tenerife

El Real Casino de Tenerife destaca desde su creación, en 1840, por albergar un rico patrimonio artístico y cultural con el que lleva nutriéndose desde entonces, cuando un grupo de 52 vecinos de Santa Cruz constituía el Centro de Lectura y Recreo, primera sociedad recreativa y cultural de la ciudad. En estos casi dos siglos, los esfuerzos se han dirigido a convertirla en uno de los principales emblemas y símbolos sociales y culturales de la Isla. El Real Casino de Tenerife, adaptándose con solidez al devenir de los tiempos y conformándose como la notable entidad que es actualmente, ofrece la oportunidad de acercarse a la historia de la entidad y a la evolución histórico-cultural de su ciudad a través de su biblioteca, fiel reflejo de la adaptación y conservación de los fondos que componen su valiosa y voluminosa colección bibliográfica.

Entre los interesantes fondos que la constituyen se halla el Fondo del Club Inglés, una selección de esa amplia colección que será expuesta como participación del Real Casino en la celebración de los 225 años de la Gesta del 25 de Julio y que hará un guiño fraternal al adversario británico en esta contienda acaecida en Santa Cruz en 1797. Estará expuesta en la Sala de Exposiciones Joaquín Amigó, inaugurándose el próximo lunes día 25 a partir de las 17.30 horas.

Según se recoge en las actas, la colección bibliográfica de este fondo llega al Real Casino en marzo de 1935 cuando el Club Inglés en su cierre dona para la Biblioteca unos 1.000 volúmenes de diferentes materias y, además, ofrece dos copas de plata para competiciones de billar. Está compuesto por ejemplares datados desde mediados del siglo XIX a las primeras décadas del XX, con una gran diversidad de géneros que evidencia la época victoriana en que fueron publicados y se adquirieron: literatura, historia, ciencia, obras de referencia, viajes y exploradores...

El Club Inglés o English Club de Santa Cruz, denominación que aparece como tal en la estampilla que aparece en la mayoría de ejemplares, se funda aproximadamente en el año 1899, datando las fuentes su clausura en marzo de 1935, año en el que también se inaugura el edificio del actual Real Casino de Tenerife. La localización del Club Inglés de Santa Cruz nos sitúa en la antigua Plaza de la Constitución, hoy de la Candelaria, ubicando su sede en el nº 9 de dicha plaza, en el cual se hallaba la casa propiedad de los herederos de don Pablo Lugo Viña y Oliver. En esta ubicación nacería el gran artista Teobaldo Power (1848-1884), en una edificación anterior. La casa que nos ocupa acogió la fundación del Establecimiento de Segunda Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife y la sociedad denominada La Tertulia.

A partir del siglo XVIII, el número de residentes extranjeros en la isla de Tenerife aumentará, estableciéndose en núcleos poblacionales como La Laguna y enclaves portuarios como el Puerto de la Cruz o Santa Cruz, emergiendo todo un complejo de espacios culturales y recreativos para la clase burguesa en torno al crecimiento económico y cultural, intensificándose en el siglo XIX. Con el incremento demográfico de la colonia inglesa en el Archipiélago, la necesidad de lugares de encuentro propios, fieles a su idiosincrasia cultural, mantenida y defendida fuera de su país, llevará a la creación de sociedades como el English Club.

La notable posición social y económica de algunos miembros de la colonia británica les permitirá formar parte los círculos burgueses locales, participando de forma activa en ellos. Davidson, Hardisson, Hamilton... Apellidos que aparecen en los registros de préstamos de libros del fondo son socios en el Casino de Santa Cruz, llegando a ostentar cargos directivos, como sucedió con algunos de los miembros de la familia Hamilton como Charles H. Hamilton, bibliotecario del mismo en 1875 y contador durante varios años. Charles H. Hamilton, junto a su hermano Hugh y su tío John H. Edwards, constituyen la afamada firma Hamilton and Co. sobresaliendo también por la participación financiera en compañías de la infraestructura urbana de servicios y como promotores turísticos, al ser cofundadores y socios capitalistas del Hotel Taoro. Estarán vinculados al English Club siendo C.H. Hamilton su presidente desde 1903 hasta 1910. Entre los años 1892 y 1925, los Hamilton acreditan su presencia, bien como socios, bien como miembros de las juntas directivas, teniendo presencia en diversas actividades deportivas de dicho club.

La gestación del English Club de Santa Cruz de Tenerife parece estar vinculada a la creación de la Biblioteca Inglesa (The English Library) del Puerto de la Cruz desde mediados del siglo XIX cuando el inglés Charles Smith (1804- 1885) comienza a prestar libros entre los miembros de la colonia extranjera de esta zona de la isla. Smith será el promotor de la Tenerife Book Society, origen de la actual The English Library (C. Irlanda, 5, Puerto de la Cruz). Se sabe que la Tenerife Book Society poseía dos divisiones, la del Puerto de la Cruz y la de Santa Cruz de Tenerife, formada por A. Aguilar, Bartlett, M. D. Davidson, Edwards, Foronda, Forstall, Hamilton, C. Le Brun y W. Le Brun, personalidades influyentes en la sociedad de Santa Cruz por ese entonces, tratándose posiblemente de los pioneros del English Club de Santa Cruz de Tenerife.

Entre la división del norte de Tenerife y Santa Cruz se repartían los títulos de los volúmenes que esta sociedad poseía encargándose de difundirlos entre los miembros que se iban sumando a este club y rigiéndose por una serie de normas.

Cuando fallece Charles Smith, el testigo de su labor lo recoge una dama de nombre Ana Boreham, residente en Puerto de la Cruz y pariente de Dabney, cónsul estadounidense establecido en Santa Cruz (1862), y a su vez, sucesor en este cargo del teniente Bernard Forstall (1859-1862), otro de los miembros de la primigenia Tenerife Book Society. Antes de convertirse en la actual English Library en 1900, la biblioteca portuense se denominaría The Orotava Library, la cual se sustentaría con numerosas suscripciones y las donaciones de Boreham, Crompton y otros tantos colonos, y cuya marca aparece en los ejemplares del fondo.

Biblioteca de La Orotava. Entre los libros de la colección del English Club encontramos gran cantidad de libros con exlibris de los Boreham, instigadores de la Biblioteca de La Orotava original y destacados miembros de la comunidad inglesa del norte de la isla. Muchos de estos libros contienen el autógrafo de Mary O.A. Boreham y Dabney, dejando testimonio de sus amplias y heterogéneas preferencias de lectura.

Según Ken Fisher, «a principios de 1920, la Sra. Beevor, hermana de la difunta Sra. Boreham, donó a la Biblioteca de La Orotava los 4.000 libros que quedaban en la biblioteca de San Antonio, donde residía. […]. Se enviaron unos 770 duplicados a la esposa del cónsul británico en Santa Cruz para que los británicos que vivían al otro lado de la isla formaran el núcleo de una biblioteca». Se puede deducir que el cónsul británico por ese entonces, T.I. Morris, cedería esta colección al English Club de Santa Cruz, de ahí que se encuentren tantos ejemplares en la biblioteca del Real Casino con la firma y el exlibris de Mary O.A. Boreham o de la Orotava Library.

En los ejemplares de la colección encontramos, además, nombres y etiquetas adhesivas de establecimientos en los que pudieron llegar a adquirirse los ejemplares como: The Times Book Club, la Lennox Bookseller & Stationer en Hamilton, W.S. Smith & Sons de Londres... También se observa que en algunos ejemplares aparece el sello de establecimientos hoteleros tan importantes como el Hotel Quisisana y el Hotel Benítez.

Además de los Boreham como propietarios de los libros, entre los nombres de socios que aparecen en los registros de préstamos de la biblioteca circular está la Tenerife circulating library, que entendemos que será el modelo de servicio interbibliotecario de préstamo interno y externo en el English Club, encontramos nombres como Ingleson (vicecónsul), Spragg (comerciante y hotelero), Croker (cónsul, 1898), Clemson (comerciante), Le Brun (comerciante), Griffits (cónsul, 1897), Hamilton (comerciante), J.W.Bedford (jefe de la Casa Miller W.), Davidson, etc.

Como lugar de encuentro social, el Club inglés reunía a sus socios en torno a tertulias, juegos de mesa como el bridge, billar, encuentros deportivos, entre ellos el fútbol que se iniciaba por entonces. Y como cualquiera de las demás notables sociedades o clubes sociales que existían en ese momento, se enorgullecía de ofrecer veladas de entretenimientos varios, bailes y recepciones para sus consocios y para visitantes compatriotas, autoridades, viajeros ilustres e incluso escuadras y barcos ingleses. Sin duda, fue una importante sociedad en la que además de ofrecer una gran cantidad de actividades y servicios cuidaban de que sus socios gozaran de una buena lectura, el mismo espíritu que hoy sigue animando a nuestro Real Casino de Tenerife.