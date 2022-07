El ‘parque de atracciones gaming’ promete una segunda vuelta

«No teníamos grandes expectativas y el propio evento nos ha sorprendido». Quien lo asegura lo dice con conocimiento de causa, pues Antonio Cabrera, CEO de Tenerife GG, fue quien diseñó el concepto tomando como referencia sus primeros pasos en la creación de este tipo de eventos en Canarias. Cabrera muestra una amplia sonrisa mientras recorre los pasillos del Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, en el que se ha erigido un verdadero parque de atracciones gaming, que promete regresar con una edición aún más grande el año que viene.

Tenerife GG, un evento dedicado a las nuevas tecnologías y la cultura popular, organizado por Hiperdino y patrocinado por el Cabildo de Tenerife, no es el primero de su tipo en la isla, pero cuenta con el ánimo y la ilusión de quienes les precedieron. En 2015 Cabrera se desvinculó de la fundación encargada de desarrollar las primeras Lan Partys en Tenerife. «Sentía que el concepto se había quedado estancado después de diez años», relata. El ingeniero informático decidió entonces emprender su camino en otro tipo de eventos, mucho más orientados al gaming, como es la Liga Canaria, financiada por Hiperdino. Por eso, cuando vio la oportunidad de volver a llevar a cabo un proyecto similar, quiso intentar «evolucionar» los primeros bocetos de aquellos eventos en los que había trabajado.

Su objetivo en esta primera edición, que considera todo un éxito, era el de crear una «experiencia» en la que pudiera participar todo tipo de público. «No queríamos que lo único que hicieran los visitantes fuera pasear por el recinto; necesitábamos darles algo más», señala. La respuesta se la dio su compañero Roberto Gutiérrez, que lleva años dedicado al mundo de los juegos de mesa. «He visto cómo ha evolucionado el público, los jóvenes que venían a la tienda ahora son adultos y traen a sus hijos», relata Gutiérrez que, desde entonces, ha estado ampliando su oferta lúdica para poder adaptarse a los requerimientos de familias enteras. «En este evento tenemos que cultivar las nuevas generaciones y no solo dedicarnos al público adolescente», afirma.

El evento cuenta con una Lan Party en la que conviven unas 1.000 personas durante seis días

Y lo ha cumplido. Niños y mayores pasean por las dos plantas del recinto señalando con entusiasmo las piezas únicas de lego de Star Wars o las réplicas a tamaño real de superhéroes de Marvel, pero su lugar favorito está a la entrada, donde pueden explayarse jugando o creando. Y es que, con la idea inicial de Gutiérrez, TGG ha instalado amplias zonas en las que se puede vivir una experiencia lúdica para toda la familia. Los visitantes del evento pueden pasar el día viendo competiciones de videojuegos electrónicos de primer nivel, haciendo manualidades con el fin de hallar su talento oculto, jugando a juegos de mesa de todo tipo, bailando hasta que les duelan los pies, regresando a la infancia echándose una partida a máquinas de arcade o hacerse con alguna pieza exclusiva de arte diseñada por artistas canarios.

En un lugar especial, separada del resto por un gran escenario ubicado en el centro del Recinto Ferial, se encuentran los laneros, que el nombre con el que han bautizado a los participantes de la Lan Party. En una explanada de la parte alta del recinto, unos 1.000 jóvenes llevan desde el pasado martes conviviendo, participando en actividades lúdicas pensadas solo para ellos con su clan y jugando videojuegos online competitivos con sus ordenadores personales.

En noviembre se celebrará en la isla un encuentro dedicado a profesionales de los videojuegos

Este grupo suele ser el más exigente con la organización, pues no solo convive seis días con ellos, sino que busca la experiencia más rica y satisfactoria. Por eso, entre los participantes, no faltan las alusiones a los problemas que se han producido, especialmente en los primeros días, con respecto a la conexión a internet o los malentendidos que han hecho que la convivencia se vea algo mermada. No obstante, el colectivo, en general, admite haberse quedado con buen sabor de boca y esperan poder repetir el año que viene.

La Lan Party y la Game-Con se configuran como las dos zonas más importantes dentro del evento, pero TGG quiere proporcionar una oferta allá de la lúdica. Así lo remarca el consejero de Innovación del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriga, que recuerda que este evento también ha tenido una importante carga «profesional».

En las últimas semanas, TGG se ha posicionado como el punto de encuentro para cientos de profesionales del desarrollo de videojuegos, la innovación tecnológica y la ciencia, que han mostrado sus proyectos en el Auditorio de Tenerife. Para Arriaga, este solo es el primer paso de una hoja de ruta para impulsar el sector de los videojuegos en la isla. «El Plan Director de Innovación tiene como objetivo atraer empresas, pero también queremos crearlas aquí y este tipo de eventos sirven para crear un caldo de cultivo», relata. Este noviembre se celebrará Game Lab, un evento profesional nacional con el mismo objetivo: «impulsar el sector en Tenerife».