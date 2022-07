El Cabildo de Tenerife ayudará a las personas mayores a realizar los trámites electrónicos ante las administraciones. Así lo anuncia la Corporación insular, que explica que se ha puesto en marcha un servicio de asistencia personalizada para facilitar a este sector de la población el acceso a la tramitación electrónica, "necesaria para llevar a cabo diferentes procesos administrativos de las instituciones públicas". Este servicio se prestará a través de "puestos específicos de atención" ubicados en las oficinas de atención ciudadana que el Cabildo tiene en la Isla.

La iniciativa, que desarrolla la Dirección Insular de Modernización, a cargo de la consejera Berta Pérez, en el marco del programa Conecta Mayores, "persigue dar acompañamiento y apoyo a este colectivo en sus relaciones electrónicas con las administraciones, como la presentación de solicitudes o la búsqueda de información en sedes electrónicas".

El Cabildo apunta que las personas mayores de 65 años recibirán acompañamiento y se llevarán a cabo distintas actividades, "como una pequeña formación acerca de los conceptos básicos sobre las administraciones públicas; la realización de peticiones sencillas, como solicitudes de citas previas; consultas de expedientes u obtención de certificados, así como el acceso a la clave permanente o a un certificado digital".

La consejera de Acción Social, Marián Franquet, explica que los "diferentes obstáculos con los que se han encontrado las personas mayores en los últimos años, especialmente durante la pandemia del coronavirus, han hecho que desde la Corporación insular se tomara conciencia de la necesidad de llevar a cabo actividades que contribuyan a su alfabetización digital".

"Teníamos claro que no podíamos dejar solas a las personas mayores de Tenerife respecto a este tipo de cuestiones. Son situaciones que no solo les impiden el acceso a trámites que son un derecho para ellas, sino que les producen estrés y una sensación de incapacidad que no es cierta", asegura.

Por su parte, el director insular de Modernización, Daniel González, informa de que la iniciativa se ha iniciado en la Oficina de Atención Ciudadana del Cabildo de Alcalde Mandillo Tejera, en Santa Cruz, y se extenderá al resto de espacios distribuidos por la Isla, "de tal manera que todas las oficinas contarán en unos meses con puestos específicos de atención, que, además de a las personas mayores, también proporcionarán asesoramiento a otros colectivos, como trabajadores autónomos, entre otros".

"Prestaremos atención presencial a todas las personas que lo requieren, pero, además, queremos que puedan ejercer su derecho a usar las herramientas y los medios electrónicos si así lo desean y, para ello, es necesario que ayudemos a adquirir las habilidades y acompañar en el proceso", agrega.

El pasado viernes, se llevó a cabo un encuentro con la Asociación de Empleados Públicos Jubilados del Cabildo para explicar el funcionamiento de este nuevo servicio, en la que se realizó también una prueba práctica para obtener la clave permanente.