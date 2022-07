Las otras 'manchas' de Don Quijote

El parque Don Quijote, a mitad de camino entre Tomé Cano y La Salle, parece que está eternamente en obras. De ser una página web, en su acceso aparecería la pantalla de «en construcción». Es la percepción que tienen los residente de los bloques de viviendas colindantes que a través de correos requieren la elaboración de un reportaje para reclamar un mejor trato, precisamente ahora que la población infantil está de vacaciones. Y sigue en obras.

A mitad de la mañana del pasado viernes el visitante inicia el recorrido con uno de los vecinos de la zona de este espacio con más piche que zonas verdes y hasta algún área de servicio, como el bar-cafetería, cuya adjudicación se resiste, y ya son tres los intentos de ponerlo en marcha.

Uno de los vecinos que reclama la presencia de EL DÍA cuenta que lleva diez años viviendo en la zona. Además de ser padre, también tiene una mascota, con lo que se convierte en usuario potencial de este parque, si estuviera en condiciones, admite.

Y comienza el recorrido por las instalaciones desde la cancha de baloncesto. Doce del mediodía y un grupo de mayores aprovecha una de las pocas zonas con sombra vegetal, para realizar gimnasia de la mayor de la oferta que pone en marcha el Distrito Salud-La Salle. Entre los participantes, Teresa Afonso, una de las voces no solo de la radiodifusión de Tenerife y Radio Club en particular, sino también tarjeta de presentación de la época de oro de los espectáculos del Carnaval, junto al recordado César Fernández Trujillo o a Juan Hernández. También se ha sumado a disfrutar de esta oferta del distrito que da vida al parque Don Quijote.

Al otro lado, en la cancha de deportes, un grupo de niños de una academia de idiomas disfruta de la programación estival para salir de las instalaciones de su centro y lanzarse a la conquista de las instalaciones del parque.

Al margen de estos dos grupos que dan actividad un viernes al mediodía, el padre y vecino que actúa de guía muestra las otras manchas de don Quijote.

«Recuerda que hace un año empicharon el parque. Pues mira el estado en el que dejaron el perímetro de la cancha de baloncesto, llena de huecos y rebaches», se lamenta, mientras acerca al visitante a la zona del Don Quijote que no ve la suegra, en referencia a las esquinas y paredes del perímetro de la parte baja. No sólo son puntos negros, sino también oscuros donde muchos jóvenes hace botellón por la noche, tanto cerca del árbol donde está el grupo de mayores con su gimnasia, como en el perímetro que está delimitada por piedra de tosca. «Es material de aquí, pero aquí tardan hasta un mes y medio para dar un manguerazo y toda esa zona es impracticable, con olor a orines». Eso por no hacer mención a las pintadas que ilustran con mensajes ilegibles fruto de quien no respeta el patrimonio.

Antes de subir a la parte alta del parque Don Quijote, el padre que actúa de guía hace una mención especial a la papelera que se localiza en el perímetro de la cancha de baloncesto. Porque es la papelera, un material que aparece en vías de extinción en las instalaciones. Mientras el vecino se adentran en la tarde alta, mientras las pocetas de los árboles. «Dijeron que las iban a rematar y mira cómo las dejaron», se lamenta, con una serie de piedras que aparecen apiladas en un intento por formar un círculo mientras sortean las raíces que deforman la poceta.

Ya en la parte alta el residente muestra dos zonas de juegos y hasta casi parece satisfecho porque en una se colocara un caucho y en la otro unos módulos. De nuevo, el problema de la falta de limpieza. «Y eso que hemos conseguido que vengan después de mucho insistir». También se descubre zona oscura por la arboleda que oculta la escasa iluminación. «Antes no se podía ni estar, pero gracias a la insistencia de los vecinos la policía ha erradicado los botellones que se formaban».

También la vegetación forma parte de la crítica vecinal, aunque con sabor agridulce, porque reconocen la labor del único jardinero que acude a la zona, aunque es insuficiente. «Él hace lo que puede». Desde la parte alta, como si fuera una atalaya, este vecino muestra la parte alta del kiosco que se ha sacado a licitación en tres oportunidades. «Muchas veces los niños se suben ahí a buscar la pelota sin saber en qué estado se encuentra y qué seguridad», explica temiendo que cualquier día pueda ocurrir algún accidente y sea tarde lamentarlo.

También el cerramiento para impedir el acceso a lo que queda del kiosco es objeto de preocupación porque lo consideran inseguro tanto para los niños como para los jóvenes que por la noche se pueden ocultar; incluso ha sido pasto del vandalismo.

Desde el kiosco, al parque canino, donde la hojarasca se amontona bajo la valla, hasta el punto de formar un trampolín perfecto para que los perros puedan saltarla y adentrarse en la zona de juegos. Un parque canino que necesita limpieza. «Aquí cuando le levanta viento acababan todos los usuarios del área infantil envuelto en una nube de polvo que se forma con la tierra que no se ha limpiado», se lamenta.

La percepción de que el parque Don Quijote está siempre en obras lo evidencia la zona de juegos infantiles. «Hace un año, también por el mes de julio, hicieron una obra para colocar módulos; incluso trajeron alguno de otra zona para ponerlo en este enclave». No fue una excepción. Hace unas semanas una antigua zona verde se habilita como ampliación de zona de juegos. En este caso, según cuenta el padre, el pavimento no será caucho, sino que se prevé colocar arena entre módulos. «Más sensación de suciedad», advierte, mientras se lamenta en el retraso de la obra. Y antes de acabar la visita guiada por las manchas de Don Quijote, hace un alto por los bancos. «No solo son insuficientes, sino que están sucios y de nada sirve porque no se pueden utilizar», explica mientras señala el rastro de las palomas.

Aún con eso, algunos de los vecinos reconocen la labor del jardinero, aunque reclaman que le amplíen la dedicación al parque; igual sucede con el servicio de limpieza, o la mejora de barandillas o bordes en el acceso a las instalaciones que se inician pero no se acaban. Reiteran que agradecimiento al Distrito Salud-La Salle, que dirige el popular Carlos Tarife, pero reclaman más atención. Y también mejor planificación. «Van a hacer obras en la zona infantil precisamente ahora que los pequeños están de vacaciones».

Mejoras desde el distrito

Desde el Distrito Salud La Salle se explica que se han acometido obras en la zona de perros que se acotó en 2018 a propuesta de la iniciativa vecinal, dentro de los presupuestos participativos.

También el área que dirige Carlos Tarife recuerda que entre 2018 y 2020 se han instalado aparados biosaludables atendiendo la demanda de los residentes, o incluso de calistenia.

En 2019 el Distrito procedió a la repavimentación e instalación de canastas y también remodeló el área juegos sustituyendo el pavimento amortiguador y eliminación de la barrera de acceso.

Las intervenciones de mejoras se complementa con la repavimentación de las estancias peatonales del parque, como la que se ejecución en 2021 y que supuso uno de los importantes saltos de calidad para combinar la práctica del deporte con el disfruta de esta zona de esparcimiento.

Respecto a la demanda de los bancos, el distrito recuerda que en los años 2020 y 2021 se procedió a la sustitución de este mobiliario, tanto en la parte alta y parte baja del parque, con apoyabrazos.

A los gestores municipales no le pasa inadvertida alguna de las críticas que les han hecho llegar algunos usuarios, como perros sueltos en todo el parque sin respetar las zonas ajardinadas y la zona infantil, o la advertencia de que «una señora le da de comer a las palomas».

Desde el distrito Salud-La Salle se reitera el compromiso por impulsar el parque Don Quijote como un punto de encuentro para el disfrute de la población, por lo que se han ido incorporando mejoras.