El anuncio realizado ayer por parte del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), indicando que el Estado ha elegido a Santa Cruz de Tenerife para que sea sede, en noviembre de 2023, de la Conferencia Ministerial de las Regiones Ultraperiféricas (RUP), no ha convencido al alcalde chicharrero, José Manuel Bermúdez (CC), quien apunta que «nos quieren dar gato por liebre». El regidor mantiene que el Ejecutivo central ha excluido a la capital tinerfeña del listado de las 25 ciudades del país que albergarán las reuniones ministeriales de la Presidencia Española de la Unión Europea, en el segundo semestre de 2023, en el que sí se encuentra Las Palmas de Gran Canaria.

«Me parece perfecto que se celebre en Santa Cruz esta conferencia de las RUP, pero esto no es una reunión ministerial oficial de los países europeos, como la que se llevará a cabo en Las Palmas de Gran Canarias y en las otras 24 ciudades elegidas por Moncloa. Esta conferencia de las Regiones Ultraperiféricas ya se ha realizado en el Archipiélago en otras ocasiones y no tiene que ver con la Presidencia Española de la Unión Europea», manifestó ayer el alcalde.

Comentó que, «al menos, su denuncia ha servido para algo, para que el Gobierno canario y el Cabildo reaccionen, pero no es esto lo que estamos reclamando». El regidor chicharrero exige al Ejecutivo español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, que incluya a Santa Cruz, «como ha hecho con la otra capital de Canarias, en el listado de las 25 ciudades que acogerán las reuniones oficiales ministeriales por la presidencia de la UE. «Hasta que el Estado no rectifique y ponga 26 ciudades en lugar de 25, se seguirá excluyendo a la capital tinerfeña, cocapital de Canarias, lo que supone un ataque al equilibrio territorial del Archipiélago», agrega.

«Agradezco que, después de mi denuncia pública, se lo hayan tomado en serio los presidentes del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife, porque hasta este momento no lo habían hecho. No obstante, no hubiera estado mal que hubieran convocado al alcalde de Santa Cruz a su reunión. Anuncian que se va a celebrar el próximo año bajo la presidencia europea de España la reunión ministerial de las Regiones Ultraperiféricas en Santa Cruz, pero es que es lógico que se realice en nuestra capital, no porque estuviera previsto, sino porque no es la primera vez que se reúnen en Canarias. Esa conferencia ya se celebró en 2010, en Las Palmas de Gran Canaria», afirmó.

José Manuel Bermúdez aprovechó para «recordarle a Ángel Víctor Torres que durante estos cuatro años la sede de la presidencia del Gobierno de Canarias está en Santa Cruz de Tenerife, por lo que «le solicito que actúe en consecuencia».

Éste aseguró que el Ayuntamiento de Santa Cruz no está nada contento con la «salida» que ha tenido el Ejecutivo canario, la «cual es solo una reacción a mi denuncia». El alcalde ha enviado una carta al presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, en la que le ruega que «cuanto antes, corrija esta situación».

«La elección de solo una de las capitales de las Islas para ser sede de las reuniones de la Presidencia Española de la Unión Europea (UE) en 2023 supone un ataque al equilibrio territorial de Canarias, consagrado en nuestra principal norma de convivencia, el Estatuto de Canarias, y genera de forma gratuita un malestar entre la ciudadanía de las Islas que no debemos consentir». Éste es uno de los argumentos que el alcalde de Santa Cruz de Tenerife utiliza en el escrito que ha dirigido a Pedro Sánchez para defender que la capital chicharrera sea la ciudad número 26 del listado.