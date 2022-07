El presidente del Cabildo de Tenerife, el socialista Pedro Martín, apoya la reivindicación del alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, para que la capital chicharrera sea incluida, por parte del Estado, y de su presidente, el socialista Pedro Sánchez, en el listado de las 25 ciudades que albergarán las reuniones de la Presidencia Española de la Unión Europea (UE) en 2023. Pedro Martín cree que se ha cometido una "equivocación" y confía en que se busque una solución.

"He hablado sobre este asunto con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), y piensa lo mismo que yo. No se puedo hacer un reparto de esta manera, en el que no se tenga en cuenta que en Canarias hay una doble capitalidad. No es admisible, hay que buscar la manera de solucionarlo", señala Martín en declaracoines a Canarias Radio, refiriéndose al hecho de que el Ejecutivo central haya excluido a Santa Cruz de Tenerife del listado de las 25 ciudades del país que acogerán las grandes citas europeas, listado en el que sí se encuentra Las Palmas de Gran Canaria.

El presidente del Cabildo tinerfeño, que aclara que la propuesta de excluir a Santa Cruz de Tenerife e incluir a Las Palmas de Gran Canaria surgió del Estado, insiste en que se debe retomar este asunto y solucionarlo lo antes posible. "En Madrid está gobernando el Partido Socialista y yo soy del PSOE, pero eso no quiere decir que no se puedan cometer errores. Creo qe esto es una equivocación, pero seguro que podemos solucionarlo".

Eso sí, Pedro Martín espera que esta situación no se aproveche para "pasarnos de frenada". "No se puede decir que se arrincona a Santa Cruz de Tenerife totalmente por parte del PSOE, porque eso no es así. Por ejemplo, este jueves, 7 de julio, se ha firmado en Madrid un acuerdo de financiación para la rehabilitación de viviendas en la capital chicharrera. No se puede mezclar una cosa con otra. Lo que sí apoyo es la reivindicación del alcalde de Santa Cruz para que esas reuniones también se lleven a cabo en la capital tinerfeña", manifiesta.