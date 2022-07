Queremos Movernos cree que el Parque de La Gesta no es para todos los niños

El colectivo Queremos Movernos critica lo que considera una «sangrante exclusión de los niños y las niñas con discapacidad en el Parque de La Gesta» que se inauguró el pasado martes.

«Hemos visitado el lugar y observamos cómo en los módulos referidos a La Gesta no pueden jugar. De este grupo de módulos no hay uno sólo que sea accesible. De los módulos que, aparentemente, no tienen relación con La Gesta, sólo pueden utilizar módulo y medio: un balancín en forma de rueda y otro medio módulo con una sillita roja».

«Existen unas mesas y unos paneles con información, que carecen de la adaptación necesaria para que las personas con discapacidad visual sepan de qué informan. Contienen unos códigos QR que nada tiene que ver con lo que allí se dice. Se trata de un mismo código QR que enlaza a un vídeo que explica La Gesta, vídeo que no está subtitulado ni signado y carece de audiodescripciones».

El colectivo de Ana Mengíbar lamenta que algunos menores queden como espectadores

Para el colectivo que representa Ana Mengíbar, «las carencias en accesibilidad hacen imposible que los niños con discapacidad participen como los demás. Los relegan a la condición de espectadores. Y no sólo a los que van en silla de ruedas, que no tienen acceso alguno a los módulos de La Gesta. Tampoco a los niños con discapacidad visual puesto que no existen encaminamientos que les faciliten el juego y los módulos revisten un cierto peligro para ellos. Los niños con discapacidad intelectual no encontrarán ningún pictograma que les haga reconocer y comprender el entorno para disfrutarlo», se lamentan desde Queremos Movernos.