Con la vuelta del buen tiempo son muchos los chicharreros que se han ataviado de nuevo con sus bañadores y han tomado camino hacia la playa de Las Teresitas. Tras los días de lluvia y el ligero descenso de temperaturas que despidieron al pasado mes de junio, el sol intenta entrar con fuerza este mes de julio y hoy lunes día 4 ha podido colarse por fin entre las nubes que amenazaban con quedarse desde bien entrada la mañana.

Por eso no es de extrañar que cuando finalmente los rayos de luz hicieron su aparición, los bañistas tomaran de nuevo posición en la arena blanca de la playa santacrucera. Sin embargo, no todas las caras que hoy se reencontraron en la zona de baño eran las habituales. Hoy se dejó ver por allí alguien que poco, o más bien nunca, frecuenta este espacio. Se trataba ni más ni menos que de un pato. Y es que el animal debió de pensar que cuando aprieta el calor, no importa donde pille para darse un buen baño.

Lo cierto es que este peculiar bañista ha acaparado todas las miradas y la atención. Tal y como han publicado desde la cuenta de Twitter del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, están esperando a que el pato termine su baño y se acerque a la arena para poder recogerlo.