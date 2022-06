La ONCE instala sus primeros nuevos puestos de venta de cupones en Santa Cruz de Tenerife

«Los nuevos puestos son más cómodos y mejoran mucho la exposición de los números de nuestros sorteos». Nieves Martín, una vendedora chicharrera que lleva 24 años repartiendo suerte con los cupones de la ONCE, agradece que ya hayan llegado a Santa Cruz de Tenerife los primeros nuevos quioscos de la Organización Nacional de Ciegos de España. Lo manifestó ayer en la Plaza Weyler durante la presentación de uno de estos puestos «mucho más modernos» que facilitan el trabajo a los cientos de vendedores que como Nieves reparten la ilusión por todas las Islas.

José Antonio López, delegado territorial de la ONCE en Canarias, celebró que el municipio de Santa Cruz de Tenerife haya sido «el más rápido y ágil» a la hora de aprobar las licencias y permitir la instalación de los tres primeros puestos de venta de cupones en la provincia tinerfeña que estrena la organización social, el mencionado de la Plaza Weyler, en la Glorieta Pedro de Mendoza 6 y en la calle Castillo 34. López afirmó que los ayuntamientos «están para servir a los ciudadanos y apoyar el compromiso decidido de la sociedad a entidades como la ONCE» e invitó «al resto de consistorios de Canarias a no dilatar en el tiempo estas decisiones y actuar con celeridad para estar en línea con la sociedad a la que sirven».

El nuevo modelo es más accesible para todos los vendedores con discapacidad, más ecológico por la tipología de productos de construcción y sus consumos, y brinda más facilidad de comunicación con el público. El nuevo diseño de quiosco de la ONCE, según informó la organización, cuenta con unas dimensiones que no sólo no obstaculizan el paso en las aceras, sino que permiten una mayor accesibilidad para la persona que ejerce la venta y también para quienes se acercan a compartir unos minutos con los agentes.

Para las personas ciegas usuarias de perro guía, el nuevo quiosco cuenta con un espacio para que el perro esté tumbado en el suelo cómodamente mientras su amo trabaja. Y para quienes utilizan silla de ruedas, el modelo dispone de una rampa fija de acceso al interior del quiosco, además de que todas las zonas de exposición son accesibles para estas personas mediante una plataforma que se adecua a las necesidades de la persona. Además, para mejorar el confort del vendedor, se incluye una silla ergonómica. El quiosco presenta en sus laterales exteriores, asimismo, frases en Braille para crear entre los transeúntes una clara identificación del quiosco con la ONCE, «mostrando así que se trata de un elemento clave en la imagen de la organización y una puerta abierta a los clientes que, además, permite toda la labor de inclusión social para personas ciegas o con otra discapacidad en toda España», informó la institución.

José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, agradeció a la ONCE haber elegido Santa Cruz como «el primer municipio para instalar sus nuevos quioscos», que «sin duda son de una estética muy llamativa y sobre todo mucho más cómodos para los trabajadores que venden la lotería responsable de la ONCE». Animó a la organización a continuar renovando el resto de quioscos del municipio.