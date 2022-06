Santa Cruz y el Puerto tramitan la cesión del Parque Marítimo para mejorar toda la zona

El Ayuntamiento de Santa Cruz anuncia un ambicioso plan de inversiones para la zona del Parque Marítimo, Palmétum y Castillo Negro, «con el que pretendemos mejorar todo este entorno». Para ello, y según explica el concejal de Presidencia, Alfonso Cabello (CC), el Consistorio capitalino y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife tramitan, en la actualidad, la cesión de todo este suelo, de manera que «nos podamos convertir en los propietarios del 100% del mismo». «Para poder invertir en este espacio, primero el Puerto debe desafectar los terrenos, que le siguen perteneciendo, y entregarlos a la ciudad. Asimismo, debe salir de la Sociedad Parque Marítimo S.A. Y en este trabajo nos encontramos», dice el edil.

El también consejero delegado de la Sociedad de Desarrollo explica que el Ayuntamiento está diseñando un importante plan de inversiones para los próximos años, que incluye, entre otras actuaciones, la mejora integral de toda la instalación acuática y del entorno que la rodea (Castillo Negro-Palmétum); el desarrollo de nuevas explotaciones y zonas de restauración, incluida la recuperación del restaurante que se encontraba en la parte trasera del Parque Marítimo; la creación de nuevos jardines, y la posibilidad de que las piscinas puedan abrir por la tarde-noche para pasear y cenar.

«Para el futuro de la Sociedad Parque Marítimo y de todo el entorno Castillo Negro-Palmétum es vital poder avanzar, de una manera definitiva, en la desafectación de los terrenos y en la cesión de éstos a Santa Cruz, y en la salida de la Autoridad Portuaria de la citada Sociedad. Hasta que no seamos los propietarios del suelo, no podemos ejecutar el plan de inversiones. La concesión que tiene la Sociedad Parque Marítimo sobre los terrenos termina en junio de 2025, por lo que si hacemos inversiones ahora, no podríamos amortizarlas», apunta el concejal.

El Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria están intentando ponerse de acuerdo en el cálculo económico «de cuál ha sido la inversión pública de cada una de las administraciones en estos terrenos», señala Cabello. «Ya hemos realizado nuestra parte, a través de unos informes complejos, que han concluido que nuestra inversión ha superado los 30 millones de euros. Ahora queda la parte no liquidada por parte de la Autoridad Portuaria en el canon de la Sociedad, pues hay anualidades que pueden haber prescrito. Y haciendo estos cálculos nos encontramos. Confiamos en que los trámites se agilicen».

El consejero delegado de la Sociedad de Desarrollo realizó estas declaraciones a ELDÍA durante la presentación ayer de la campaña de verano de las piscinas del Parque Marítimo, en la que también estuvo presente el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC). Destacaron que el Ayuntamiento ha invertido más de 300.000 euros en renovar la instalación acuática y en dotarla de actividades para el verano, entre las que se incluyen zumba, castillos hinchables, piraguas, paddle surf, animación infantil y baile en el agua.

Prohibido fumar

Señalaron que la campaña de verano se mantendrá, en principio, hasta el 31 de agosto. En todo este tiempo, el Parque Marítimo, en el que se mantiene la prohibición de fumar adoptada en su momento por la pandemia del Covid, permanecerá abierto una hora más, hasta las 19:00 horas. Se prevé que visiten las piscinas durante los próximos meses de la época estival más de 150.000 personas. «En todo un año, acuden al parque, unas 300.000», comentó Bermúdez. Éste destacó que los precios, que «llevan congelados unos 10 años, se mantienen». De esta manera, la entrada con hamaca cuesta 5 euros y si se añade sombrilla, 2,50 euros más. El acceso para los niños menores de 3 años es gratuito, y a partir de esa edad y hasta los 12 años, el precio es de 1,50 euros.

Con respecto a las inversiones realizadas en el Parque Marítimo para este verano, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife resaltó que se han destinado casi más de 178.000 euros al servicio de socorrismo; 73.748 euros a la renovación de hamacas; 13.250 a la adquisición de sombrillas, y 40.000 euros a la contratación de actividades de dinamización.

Éstas se desarrollarán durante todos los días de la semana, de lunes a domingo, entre el 1 de julio y el 31 de agosto. Los castillos hinchables se instalarán de lunes a domingo, de 10:30 a 16:30 horas, en la piscina de La Cascada; también habrá botes infantiles todos los días de la semana, de 10:00 a 17:00 horas, en la piscina infantil; las piraguas se utilizarán en La Cascada, los lunes, miércoles, viernes y domingos, de 11:00 a 14:00 horas; en la piscina principal se realizarán, todos los días de la semana, los ejercicios aerostáticos y el baile, de 12:00 a 13:00 horas; la animación infantil se ofrecerá en la piscina para los más pequeños, todos los días de la semana, de 17:00 a 18:00 horas, y, por último, la actividad del paddle surf se concentrará en la piscina de La Cascada, los martes, jueves y sábados, de 14:00 a 17:00 horas.