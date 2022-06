Santa Cruz de Tenerife abre una consulta pública para modificar la Ordenanza del Taxi

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife revisará y modificará la Ordenanza del Taxi, aprobada en 2015, con el fin de "mejorarla", de adaptarla a la realidad actual y de "corregir aspectos que tienen que ver con la ordenación del sector en la ciudad". Y para que dicha modificación "sea lo más consensuada posible", el Consistorio ha abierto una consulta pública previa a través de la cual "los ciudadanos y taxistas, y todos los interesados relacionados con este servicio, podrán presenar iniciativas y propuestas". Así lo anuncia el concejal de Infraestructuras y consejero delegado en materia de Transporte Público, el nacionalista Dámaso Arteaga, quien apunta que el plazo de dicha consulta se prolongará hasta el 15 de julio.

Los interesados podrán plantear sus propuestas a través de la página web municipal, en el enlace https://www.santacruzdetenerife.es/participa/legislation/processes/23/debate. "Deseamos que todas las asociaciones y colectivos del taxi participen y aporten sus iniciativas y demandas", indica el edil. Éste explica que esta consulta se realiza con carácter previo a la redacción del proyecto de modificación de la ordenanza municipal, "con el objetivo de recabar la opinión de las personas y de las organizaciones interesadas y potencialmente afectadas". Para ello, añade, se ha abierto el debate acerca de cuatro temas concretos: la necesidad y oportunidad de la modificación; los problemas que se pretenden solucionar con esta iniciativa; los objetivos de la norma y las posibles alternativas regulatorias y no regulatorias.

Según se indica en la consulta pública, y en relación a los problemas que se pretenden solucionar, se actualizará el régimen sancionador y se reconsiderarán las infracciones y multas en él contempladas, "haciéndolas más proporcionadas"; se establacerá una delimitación clara de los derechos y obligaciones de los titulares de la licencia municipal y de los asalariados; se revisará y "regulará mejor" el procedimiento de revocación de licencia e inspección técnica anual, y se antenderán, "si procede", las problemáticas puestas de manifiesto por los profesionales del sector del taxi.

El concejal delegado en materia de Trasnsporte Públicos manifiesta que "le hemos hecho llegar a los colectivos en representación del taxi la posibilidad de mejorar y de corregir aspectos que tienen que ver con la ordenación del sector en la ciudad". "Estos aspectos tienen que ver, por ejemplo, con el régimen sancionador del taxi y con la mejora general en las tramitaciones de licencias y la reducción de los trámites administrativos", agrega.

Asimismo, apunta Arteaga, desde la constitución de la Mesa del Taxi en el año 2017, por los distintos representantes del sector se han puesto de manifiesto algunas cuestiones contenidas en la ordenanza que "deben ser objeto de revisión, tales como el régimen jurídico de las revocaciones, las inspecciones municipales, así como algunas condiciones relativas a la prestación del servicio de auto-taxi". A esto se añade, dice el edil, que por parte del centro gestor se ha detectado cuestiones que deben ser corregidas en la normativa municipal "para una mejor regulación, como la determinación del ratio de licencias o los anexos vigentes".

"El Ayuntamiento pretende con esta revisión dar satisfacción a cada uno de los problemas planteados por los ciudadanos y colectivos del taxi, así como adecuar la disposición reglamentaria a la realidad actual. Se trata también de dotar a la ordenanza de los instrumentos necesarios para garantizar su cumplimiento, haciendo partícipe de ello a todos los profesionales del sector y la ciudadanía en su conjunto", comenta el consejero delegado en materia de Transporte Público.

Desde la asociación mayoritaria, Élite Taxi, se indica que el Ayuntamiento anunció una reunión con los taxistas para tratar este asunto, pues se trata de un tema bastante complicado; sin embargo, aún no se ha hecho nada". El presidente de Élite Taxi, Miguel Ojeda, aprovecha para exigir al Consistorio chicharrero que establezca para los meses de julio y agosto solo el 50% del servicio en las calles, "pues no hay trabajo".

Por su parte, las asociaciones Tele Taxi y San Marcos han presentado ya una propuesta para modificar, en concreto, la regulación de la revocación de las licencias, de manera que se elimine como causa de la revocación el hecho de no pasar las preceptivas inspecciones técnicas municipales. Estos colectivos plantean que esta "falta grave conlleve una sanción y no la revocación de la licencia, pues es desproporcionado". Ponen como ejemplo al Ayuntamiento de Adeje, que no solo establece una multa, sino que, además, avisa previamente al taxita afectado de que debe pasar la inspección, "lo que en Santa Cruz no ocurre", y establece la obligación de superarla cada tres años, "no cada uno".

"Actualmente, existen en la capital numerosos expedientes de revocación de licencias de taxi por este motivo. Muchos compañeros, al haber perdido su licencia, están sufriendo graves problemas económicas, pues el taxi era el único sustento de sus familias. Rogamos que se modifique la ordenanza en este sentido, pues no guarda proporcionalidad el motivo de la revocación con el resultado, esto es, quitarle a una familia su medio de vida, su profesión y su principal sustento", comenta Víctor Melián, presidente de Tele Taxi.