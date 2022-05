Coalición Canaria en el Cabildo de Tenerife reclama una solución inmediata para evitar los ruidos que están sufriendo los vecinos de los barrios de Somosierra, Chamberí y la rambla de García Escámez, causado por el tráfico que registra la Autopista del Norte (TF-5). La consejera insular nacionalista, Carmen Delia Alberto, cree «necesario que el Cabildo y el Gobierno de Canarias, que son quienes tienen la competencia, actúen con celeridad porque es un problema que afecta a diario a miles de personas».

Carmen Delia Alberto señala que el Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó una moción, por unanimidad y en febrero, para instar a a las administraciones insular y regional a instalar paneles acústicos. Explica que en la última comisión plenaria de Carreteras «reclamamos una solución y desde el grupo de gobierno han echado balones fuera, diciendo que no tenían constancia del problema y que no era de su competencia». Alberto explica que «las competencias están claras, según el informe remitido por la Dirección General de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias, y hay solicitudes realizadas por Santa Cruz al Cabildo para que actúe. De hecho, al finalizar la comisión le entregué el informe del Gobierno de Canarias y de los oficios remitidos desde el Ayuntamiento».

La consejera de CC indica que «no se puede engañar a los vecinos diciendo que el Cabildo no ha recibido ninguna solicitud o que no tienen competencias. Hay solución al problema, pero el PSOE y Ciudadanos no quieren resolverlo. Espero equivocarme, pero parece una actitud sectaria hacia un municipio que está gobernado por CC. Nosotros vamos a seguir dando voz a los vecinos de estos barrios hasta conseguir la ansiada solución a este problema».