La concejala de Cultura en Santa Cruz, la nacionalista Gladis de León, anunció ayer, durante una Comisión de Control y a raíz de una comparecencia solicitada por el Grupo Mixto, que el Ayuntamiento sacará a licitación la prestación de un servicio de mantenimiento, medidas correctoras, limpieza, e intervención ante actos vandálicos y deterioro para las obras que forman la I y II Exposición Internacional de Esculturas en la Calle.

La portavoz del Grupo Mixto, Matilde Zambudio (Cs), denunció «el lamentable estado en el que se encuentran las esculturas de Santa Cruz» y acusó a la edil de Cultura «de no preocuparse por la situación de las mismas». «Cuando yo era responsable del área, dejé un pliego para la licitación redactado, y usted no ha hecho nada».

Asimismo, Matilde Zambudio criticó que el equipo de Gobierno (CC, PPy la edil de Cs Evelyn Alonso) «esté gastando dinero ya, casi un millón de euros, en la compra de obras para el futuro Museo Rodin, que se ubicará en el Parque Cultural Viera y Clavijo, cuando tienen las citadas esculturas totalmente abandonadas». «Yo, desde luego, no me compro una casa nueva, si no tengo la otra hecha una porquería», señaló.