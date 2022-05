Santa Cruz de Tenerife trabaja en el bloqueo de los patinetes cuando circulen por las aceras

Lograr que los patinetes queden bloqueados cuando se intente circular con ellos por las aceras del municipio chicharrero. Éste es el nuevo objetivo que se ha marcado la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz, en el marco de las actuaciones que se están llevando a cabo para garantizar una adecuada convivencia entre este nuevo vehículo de movilidad personal (VMP) y los peatones.

Así lo anunció este jueves, 12 de mayo, durante una Comisión de Control y a raíz de la comparecencia solicitada por el PSOE, la edil responsable del área, Evelyn Alonso (Cs), quien indicó que los técnicos municipales y la principal empresa de alquiler de patinetes en la capital, Superpedestrian (Link), están analizando la posibilidad de que el sistema de bloqueo, que ya funciona en algunas zonas peatonales de la ciudad, también se aplique cuando se utilice una acera.

Recordó que desde hace unos dos meses, y tras varias reuniones con dicha entidad, se empezaron a implantar medidas tecnológicas para garantizar el uso adecuado de estos VMP en las calles del municipio y para poner fin a las numerosas quejas ciudadanas. En este sentido, apuntó, entre el Consistorio y la citada empresa «ya se han establecido algunas zonas de circulación prohibidas» en la capital, que corresponden a zonas peatonales, como la calle Castillo o la plaza Ireneo González, en las que los patinetes se bloquean de manera inmediata.

Ahora, agregó, «queremos sumar más espacios prohibidos, aumentando el mapeo con más calles peatonales y también intentando incluir las aceras de todo el municipio». De esta forma, afirmó Alonso, «pretendemos que dichos vehículos también queden bloqueados cuando se intente circular con ellos por las aceras».

Otras de las medidas que se están llevando a cabo, según recordó la concejala de Seguridad y Movilidad, son la creación de casi un millar de plazas de aparcamiento para patinetes eléctricos, que se ubicarán en más de 60 puntos de la ciudad, y la implantación de un sistema tecnológico que permite seguir cobrando la tarifa al cliente si éste no deja el VMP estacionado en una de las plazas habilitadas al efecto. «Ya hemos pintado numerosos aparcamientos en el centro de Santa Cruz y nuestra intención es continuar por el resto de los distritos del municipio», dijo.

Explicó que para ejecutar este Plan de Pintado de Estacionamientos para Patinetes, «se ha intentando minimizar la afección al aparcamiento para coches». La edil destacó que el Ayuntamiento «está trabajando a destajo en este asunto, con el fin de facilitar la convivencia entre este nuevo modo de transporte y los peatones».

Señaló también que se sigue trabajando en la modificación de las ordenanzas correspondientes para poder licitar la prestación del servicio de alquiler de patinetes en el municipio, «de manera que solo lo preste una única empresa», y para poder cobrar la tasa de retirada del patinete y traslado, por la grúa, al depósito municipal.

Por su parte, los partidos de la oposición, PSOE, UP y Grupo Mixto, denunciaron que el Ayuntamiento no está aplicando las medidas suficientes para poner fin al uso inadecuado de los patinetes en la ciudad. La concejala socialista Patricia Hernández y la edil de Cs Matilde Zambudio criticaron que el Consistorio no reclame a las empresas de alquiler de patinetes una tasa por la ocupación del dominio público, «como sí ocurre, por ejemplo, con las plazas de aparcamiento de las farmacias».