El PSOE reclama medidas para evitar el despoblamiento de Anaga

El concejal socialista y que fuera responsable del Distrito de Anaga, Florentino Guzmán Plasencia, remitió el pasado abril un escrito a la comisión de control del Ayuntamiento de Santa Cruz en el que se interesaba por las medidas adoptadas por el equipo de gobierno para frenar el despoblamiento del Parque Rural.

En la respuesta remitida desde la Sociedad de Desarrollo por el concejal Alfonso Cabello se advierte que, frente a la afirmación del edil socialista, la población del Distrito de Anaga se ha incrementado un 0,53% –el equivalente a sesenta personas– en dos años, incluso a pesar de la incidencia del covid y las cientos de muertes provocadas en todo el municipio.

A partir de ahí, Cabello explica que la principal medida impulsada desde la Corporación local para evitar el despoblamiento de Anaga es la presentación de un proyecto a la Unión Europea, referido a este distrito, bajo el epígrafe de Anaga en el corazón, y que se incluye dentro de la Estrategia Europea de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado.

Desde la Sociedad de Desarrollo se asegura que «esta iniciativa cuenta con un presupuesto global de 17,6 millones de euros, de ellos el 85% financiados por la Unión Europea», y el principal objetivo que se traza es acercar los barrios de Anaga al corazón económico, social y cultural de Santa Cruz de Tenerife para un aprovechamiento «respetuoso del atractivo, la puesta en valor del patrimonio natural e histórico junto con la incorporación de nuevas tecnologías».

Cabello precisa que se ha solicitado la mitad de los diecisiete millones para nuevas tecnologías, mejora del transporte de guaguas, con modelos híbridos para garantizar la sostenibilidad. A eso se suma la mejora de eficiencia de alumbrado o caminos, o la «puesta en valor de espacios patrimoniales como la Hacienda de Cubas o de San Andrés».

A juicio del concejal socialista, «el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sigue vendiendo humo en Anaga. Cuando leí Anaga en el corazón pensé que me habían respondido por el concurso literario. Me da que con esto no se aumenta la población».