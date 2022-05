CC-PNC en el Cabildo exige celeridad para alumbrar la vía de San Andrés

El grupo de CC-PNC en el Cabildo de Tenerife exige celeridad al equipo de Gobierno (formado por el PSOE y Cs) para la mejora del alumbrado de la carretera de San Andrés (TF-11). La consejera nacionalista Carmen Delia Alberto señala que «es necesario que las obras se liciten y adjudiquen de manera inmediata, ya que afectan a la seguridad de la vía». «Es una labor que tiene que hacer el Cabildo y vemos que pasan las semanas sin que haya una solución para una carretera por la que transitan más de 12.000 vehículos a diario, entre los que hay numerosos ciclistas», apunta Alberto.

La consejera denuncia «el abandono y las deficiencias que adolece la TF-11 en su tramo desde Cueva Bermeja hasta San Andrés, un espacio que es competencia del Cabildo». Alberto recuerda que «desde hace meses, las luminarias han sido apagadas inexplicablemente, dejando el tramo completamente a oscuras».

«Estamos hablando de unas obras que suponen una inversión de 528.000 euros, pero, según la información que nos han facilitado, todavía no se han aprobado ni licitado. Es incomprensible la dejadez del Partido Socialista en este asunto y no queremos pensar que los trabajos se están retrasando porque la citada carretera se encuentra en Santa Cruz. El Cabildo tiene que agilizar esta actuación y ejecutarla de manera inmediata. No se puede seguir esperando», comenta la consejera de CC-PNC.

El grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz (CC, PP y la edil de Cs Evelyn Alonso) también ha solicitado en varias ocasiones al Cabildo que resuelva el problema de alumbrado en esta carretera. Éste asegura que las luminarias del alumbrado, que cuenta con más de 60 columnas y báculos, «han sido apagadas deliberadamente». El alcalde de la capital chicharrera, el nacionalista José Manuel Bermúdez, ha señalado que se trata «de una irresponsabilidad dejar a esta vía sin iluminación, cuando es una zona de una importante densidad de tráfico, además de lugar de paso para muchos peatones y ciclistas».