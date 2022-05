Reúnen 1.500 firmas en contra de la vuelta del rastro a la zona del mercado de Santa Cruz de Tenerife

Vecinos de la zona del mercado, donde el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, ha anunciado el regreso del rastro en junio tras su traslado provisional a la zona de la feria de Carnaval para cumplir las medidas sanitarias para evitar posibles contagios por el covid, se han constituido en una plataforma de afectados para rechazar el retorno de dicha actividad, postulado que defiende el concejal de Servicios Públicos y también del distrito Salud-La Salle, el popular Carlos Tarife.

Los residentes han consensuado un documento en el que contraponen «el rastro del siglo XIX y caciquil)», como definen el resultado final de la configuración en los aledaños del Mercado de Nuestra Señora de África, con una visión de estos puestos en la ubicación actual, donde se emplazaba la feria de atracciones del Carnaval chicharrero, que a juicio de los residentes es propia del siglo XXI.

De forma detallada y después de diferentes reuniones mantenidas en los últimos tres meses, cuando constituyeron la plataforma de afectados por el rastro en el mercado, los residentes advierten de que «se pone en peligro la vida y la integridad física de las personas que se encuentran en el rastro, así como para los residentes en la zona». ¿El motivo?. Los detractores reiteran que «no pueden entrar ambulancias ni bomberos» a la zona cuando están los puestos, haciendo constar que «bien porque no existe plan de evacuación o no se respeta, no se han hecho simulacros de emergencia».

También lamentan que se defienda emplazar el rastro en la zona del mercado y no respetar el derecho al descanso de los residente, para explicar algunos de los afectados que «se nota que el alcalde no vive en esta zona. No es un problema puntual que se puede soportar un tiempo, sino que es como tener un Carnaval en la puerta de tu casa todos los fines de semana del año».

«Se permite la competencia desleal entre los comerciales: unos pagan tasa para ocupar el espacio público y otros no, sin que exista un control ni sanción a quienes no la abonan», añaden.

«En la zona hay casas mucho más antiguas que el propio rastro, como las viviendas militares y las que están alrededor del mercado, donde viven ancianos a los que no se les deja dormir». «No se ha tenido en cuenta a los residente ni se ha constituido ninguna mesa del rastro según establece el artículo 25.2 del propio reglamento del rastro», hacen constar los propios vecinos.

Ahonda en el gasto de la limpieza que supone la ocupación de la zona del mercado por los puestos del rastro cada fin de semana y que soporta toda la ciudad, sin pasar por alto lo que considera una falta de seguridad, pues no hay ningún control cuando se registran peleas, la venta de objetos sustraídos o la venta de objetos pirateos.

A esto suman la carencia de infraestructuras, como la falta de aseos públicos en la zona, lo que se traduce en que muchos acaban por hacer sus necesidades en la calle, los muros de las viviendas o en el colegio cercano, explican los residentes.

El rastro del siglo XXI

Los vecinos entienden que el rastro debe continuar o en el actual emplazamiento o en la zona portuaria –planteamiento que defiende el concejal popular Carlos Tarife– porque se respeta la vida e integridad de los afectados, así como el descaso de los residentes de la zona, así como a los comerciantes que pagan su tasa y licencia correspondiente.

Consideran que el gasto de limpieza en otra ubicación es menor y, por ende, supone menos esfuerzos para los contribuyentes de Santa Cruz, y se garantiza la seguridad por estar diferenciadas las entradas y salidas, con control policial, lo que facilita una inmediata intervención.

La existencia de infraestructuras, como aseos públicos, amplios espacios para los 412 puestos autorizados, la proximidad de aparcamientos en las zonas aledañas y los clientes potenciales de los cruceros son otros de los atractivos que destacan los vecinos de la zona del mercado a la hora de justificar por qué no revolver el rastro al que fue hasta el covid su emplazamiento en su última etapa. Este postulado cuenta con el apoyo del PP frente al regreso que defiende CC.