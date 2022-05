Carmelo, vecino de El Regente, asentamiento que se localiza junto al barranco de El Cercado, en la parte alta de San Andrés, fue rescatado el pasado sábado por los bomberos para poder recibir atención sanitaria en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. No es la primera vez que tienen que salir a duras penas los residentes de esta zona porque el camino, más que un sendero por el que poder transitar, es un camino de cabras.

«Hay una pequeña rampa y los escalones están rotos», cuentan Olga, la esposa de Carmelo, y su vecina Maruca, que todavía hoy está esperando la concejala del distrito de Anaga. «La llamamos para pedirle ayuda y me dijeron que venían al día siguiente».

Un tirón en cintura impidió caminar desde el viernes a Carmelo. Ese día llamaron a una ambulancia y los operarios dijeron que no podían pasar por la zona ni con una silla de ruedas ni son una camilla. «Los gritos de Carmelo los oía desde mi casa», cuenta Maruca, porque a duras pena tuvo que bajar hasta la ambulancia. «Más que llevarlo cogido de los hombros parecía que lo iban arrastrando porque él estaba rígido ya que no podía mover las piernas». Después de una primera consulta médica, volvió a su casa, y al día siguiente volvió a ocurrir lo mismo porque Carmelo no podía caminar. El sábado por la mañana llamaron a una ambulancia y en esta oportunidad los propios vecinos ya advirtieron que era necesario que acudieran los bomberos para rescatarlo y llevarlo al hospital, como así ocurrió. Después de permanecer en Urgencias y recibir atención, le dieron el alta y por la noche, sobre las 22:00 horas, la mujer de Carmelo y su octogenario suegro tuvieron que lo tuvieron que subir por la vereda.

«Así estamos en esta zona; ya no saben ni dónde dirigirte para reclamar ayuda», se lamenta Olga. Vecinos de El Regente recuerdan que ya en el año 2017 se solicitó la mejora de este camino, pero no con un atezado un una barandilla, como se hizo en una parte, sino declarando la zona como asentamiento rural para dotarlo de las infraestructuras y de los servicios necesarios que precisan los vecinos de la zona, una propuesta que hará suya la portavoz socialista en el tagoror de Anaga y también vecina del lugar, Kiara de la Rosa.

Los residentes solicitan que, al igual que están otras zonas rurales en buena situación para facilitar el tránsito de los vecinos, se garantice la misma situación en toda Anaga. «Una buena gestión sería tratar a todos los ciudadanos de la misma forma», y ponen como ejemplo el buen estado de Pista Tachero, Pista Cruz Vieja, Pista Perera en Roque Negro o Pista Campanario en Almáciga.

Una vecina, que debe operarse de una rodilla, teme la pasión que deberá pasar para acudir a rehabilitación

Maruca, una de las vecinas de El Regente, asegura que está pendiente de operación para una prótesis de rodilla, pero no quiere someterse a dicha intervención por el calvario que tendría que pasar para ir a la rehabilitación dado el estado del camino.

«Es triste que en 2022 pasen estas y tantas otras cosas y más cuando no se garantiza la accesibilidad en el día a día (aún más en casos de Urgencia) por la poca implicación del Ayuntamiento», se lamenta Kiara de la Rosa.

«Se ha pedido en innumerables ocasiones que la calle principal que tiene escalones se modifique y en su lugar hagan una rampa de acceso para que las personas con algún problema de movilidad permanente o temporal no pasen calamidades para llegar a las viviendas y así mejorar la calidad de vida de los vecinos». «Son auténticos caminos de cabras y es preciso reparar para que los vecinos puedan llegar a sus viviendas», explica la vocal del PSOE y elevará esta propuesta al próximo tagoror.