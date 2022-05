Las joyas del García Sanabria

El parque García Sanabria recupera desde la semana pasada su esplendor coincidiendo con la exposición de flores, plantas, artesanía, alimentación y hasta libros en esta edición de regreso al escenario natural, nunca mejor dicho, de las Fiestas de Mayo, después de la aproximación que hizo la organización en la pasada edición, que acercó la convocatoria al recinto ferial en un intento por recuperar la nueva normalidad.

Ya sin las consabidas restricciones sanitarias para sortear el covid y en un intento por salir de puntillas de la pandemia, unos sesenta puestos han devuelto el esplendor al parque, hasta que mayo cierre sus puertas hasta la nueva edición. Sus protagonistas, los feriantes, son categóricos: el García Sanabria es a la Feria de Mayo casi lo que las flores a la primavera.

Si bonito es el resultado que conforman los puestos que desbordan las ramblas del García Sanabria, las historias humanas de los ganadores en las diferentes categorías ponen aún más en valor si cabe estas joyas de arte, unas efímeras, en el caso de las flores y plantas, y tras para toda la vida, como las que fabrica el artesano joyero Juan Gil o el luthier David Abraham Sánchez, a quien considera su hermano el maestro de la platería de Igueste San Andrés; juntos acuñaron meses atrás el nuevo cetro de la reina del Carnaval que aúna la historia de los principales trajes de reinas de los últimos cuarenta años.

Juan Gil ‘mete’ Santa Cruz en una argolla.

Aunque lleva dedicado a la artesanía joyera desde hace veinte años, comenzó a exponer en el parque después de que Fiestas abriera el cupo para una decena de artesanos contemporáneos, hace cinco o seis años, y su participación ha venido enriquecer la oferta del García Sanabria. Juan Gil presume de ser muy chicharrero y de las tradiciones. Basta estas dos señas de identidad para reconocer su trabajo que, en esta oportunidad, ha logrado el más difícil todavía: meter a Santa Cruz en una de las argollas canarias que ha vuelto a poner de moda, hasta el punto de que sus obras de arte también las incluye en su colección el diseñador de moda Juan Carlos Armas. No es la primera vez que gana en el parque, aunque vuelve a sorprender por su genio. Los iconos de la torre de La Concepción, el Auditorio de Tenerife y el chicharro integran la pieza ganadora de arte contemporáneo del parque en esta edición. «Busqué el edificio más antiguo, la construcción contemporánea y el símbolo chicharrero». Nació así un diseño que se codea con la joya de su colección que está inspirada en el esqueleto de la penca, entre las más reclamadas por la clientela. Todavía hoy recuerda la argolla que le hizo a su madre y que sacó de una pieza antigua de su abuela. «Soy defensor de la ciudad, de mi Anaga y de mi pueblo, Igueste San Andrés, desde la defensa a las tradiciones y el respeto a las costumbres». Es su credo artesano.

David Sánchez reinventa el ‘Ukelele’.

En la rambla de la artesanía del parque, desde la Clínica Parque hasta la fuente de la Fecundidad, se encuentra el puesto de David Sánchez, el luthier ganador con su Ukelele. Lleva dieciséis años como artesano y la mitad como luthier, arte que empezó precisamente tocando el timple, hasta llegar a militar en la agrupación folclórica que dirigió Víctor Vera Taifa y Eda. Como no le gustaba el instrumento que tenía –el timple– y tampoco podía adquirir uno, decidió construírselo. El primero se asemejó más un acordeón, cuenta con humor. Su formación la amplía con un luthier de Barcelona y también combina el aprendizaje en la última década con conocimientos en arquitectura y escultura hasta llegar a un proceso de fabricación multidisciplinar. Mientras atiende al cliente, muestra la maqueta que ya prepara con un cuerpo que ha moldeado el aluminio y que se inspira en el Museo Guggenheim de Bilbao. Es un filósofo de los instrumentos: «la forma no está reñida con la práctica», explica para asegura que le gusta hacer instrumentos diferentes que permiten hacer sentir y pensar diferente.

Él es luthier, no músico, advierte, para añadir que su trabajo no es pago, y más si se trata de un instrumento exclusivo, donde no escatima tiempo ni materiales, claves para generar un lenguaje propio. En total puede tardar entre cuatro o cinco meses en el proceso de fabricación, que se inicia con un boceto, de ahí que el precio del trabajo –que oscila entre 500 euros y más de 3.000– no compensa. Un operario especialista de la construcción cobra más por hora que él, admite; de ahí que combine el arte de la elaboración de instrumentos con la docencia o examinador de artesanos para el Cabildo para ganarse la vida.

De tulipanes a suculentas.

Peter Bosman llegó a Tenerife en 2003 en busca de buen clima y buena vida. Tras conocer el vivero de Pérez Ortega, se enamoró de los bonsai y puso en marcha su propia finca en Tejina en 2005, hasta participar por primera vez en la feria del parque en 2015. En la actualidad está entregado al cultivo de suculentas, matas que cuenta por miles en su terreno. El secreto del éxito: la paciencia y el trabajo. Y advierte: «el bonsai es un árbol, tu lo plantas en tierra y crece; la suculenta, no». Hasta mañana estará en el parque con la producción que mima durante todo el año. «Se puede vivir de esta actividad», reconoce.

La ingeniera de las plantas.

Mónica Brito (www.mercibouquet.es) es más inventora que productora de flores. Regenta en la calle Tolerancia, número 14, una floristería convencional que alterna con dos formatos basados en su formación académica como ingeniera electrónica: la venta en internet las 24 horas del día y ha puesto un expendedor de flores en el Centro Comercial Parque Boulevar. Además, combina la flor local con las de importación que traen de los viveros. En Merci Bouquet se encuentran hasta tulipanes, rosas de ecuador y una amplia variedad.

Especialistas en geranios.

Geranios Tenerife participa en la feria desde 1982, justo un año después de que abriera sus puertas en la Isla gracias a la iniciativa del alemán Wolf Endish, quien ya tenía los invernaderos de su padre en su país natal hasta que abrió en Valle Guerra, donde encontró el clima ideal. Tres de sus cuatro hijos continúan vinculados a esta actividad, y el cuarto maestro en arreglos florales. Aunque estos días también ofertan orquídeas, su especialidad son los geranios, esquejes que exportan. Hasta 30 variedades han cultivado, cuenta su hija Silke, que explica que la cuarta generación de la familia Endish ya le ayuda en el parque.

Una miniselva que crece en un mueble de aluminio.

Francisco Javier Franquis hace diez años que decidió diversificar la oferta de su carpintería de aluminio Alcoral, en servicio hace tres décadas en el barrio de La Candelaria, en La Cuesta, donde construye los expositores de Donuts, entre otros diseños. Cambió el montaje de puertas y ventanas por el diseño y construcción del mobiliario interior de decoración. Se ha especializado en realizar vinotecas –tiene seis con registro industrial– que son jardines verticales con un sistema de iluminación y riego regido con reloj que permite tener una miniselva en el salón de casa con el mínimo mantenimiento y las máximas garantías de mantenimiento.